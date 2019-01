Medio millón de inscritos al Sistema Único de Salud en 15 días







17/01/2019 - 11:26:45

La Paz, (ABI).- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, informó el jueves que en 15 días se inscribieron medio millón de personas al Sistema Único de Salud (SUS), que brindará atención médica gratuita desde marzo próximo.



"El tener esa cantidad de medio millón nos obliga a seguir adelante y nos motiva aún más para poder trabajar en la propia implementación y otorgarle salud a la población", informó a los periodistas.



Recordó que se realizan ferias en todo el país, que permiten incrementar la cantidad de inscritos, con la idea de llegar a 5,8 millones de personas que no tienen un seguro de salud a corto plazo.



No obstante, lamentó que el Servicio Departamental de Salud de La Paz no coadyuve en el proceso de inscripción, razón por la que se tomó la determinación de desplazar personal a los mercados y plazas para que la gente cumpla con ese requisito.



Adelantó que el proceso de depuración se iniciará el 1 de febrero, para priorizar la atención a las personas que no tienen seguro de salud.



El Gobierno destinará un presupuesto inicial de 200 millones de dólares para la implementación del SUS, presupuesto que irá incrementándose cada año; además prevé la contratación de 8.500 profesionales, mejorar la infraestructura y la dotación de equipos para brindar una atención de calidad.