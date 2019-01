La ex asistente personal de Mariah Carey la contrademanda por tratos vejatorios





17/01/2019 - 10:28:20

Quien.- Hace unos días Mariah Carey consiguió llegar a un acuerdo con su antigua mánager, Stella Bulochnikov, quien afirmaba que la cantante le debía "millones de dólares" en concepto de honorarios y comisiones no abonados, para que la segunda retirara la demanda que había interpuesto contra ella en consecuencia y evitara así que el caso siguiera adelante por la vía judicial.



Ahora a la diva se le ha abierto un nuevo frente que en esta ocasión la enfrenta a su ex asistente personal Lianna Azarian, quien asegura haber sido víctima de malos tratos físicos y psicológicos a manos de la mencionada Stella mientras formaba parte del equipo de Mariah entre marzo de 2015 y septiembre de 2017, cuando fue finalmente despedida.





La estrella de la música fue la primera en presentar una demanda contra su antigua empleada a principios de esta semana alegando que había intentado chantajearla con una serie de videos "íntimos" suyos grabados sin su consentimiento , pero la mujer no ha tardado en contraatacar de la misma manera y, según los documentos legales obtenidos por el portal TMZ, acusa a la artista de no haber intervenido mientras su entonces mánager la sometía a un trato vejatorio que incluiría dedicarle insultos de todo tipo, golpearla e incluso orinar sobre ella.



En su versión de los hechos, Lianna sostiene que además de haber presenciado sin inmutarse los atropellos a los que era sometida, Mariah también cometió actos que solo podrían calificarse de abuso físico y emocional. Ella, por su parte, alega que su asistente realizó grabaciones a escondidas de sus "actividades personales", sin especificar de qué naturaleza aunque reconociendo que resultaban "embarazosas", y le exigía ocho millones de dólares a cambio de no hacerlas públicas.