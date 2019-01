Identifican una especie de homínido desconocida gracias a la inteligencia artificial







Actualidad.- Investigadores españoles han identificado la huella de una nueva especie de homínidos, desconocida hasta ahora, en el genoma de personas asiáticas. Esta nueva especie provendría del cruce entre neandertales y denisovanos.



El estudio, publicado por "Nature Communications", ha utilizado la inteligencia artificial y ha conseguido consolidar la hipótesis, por medio del uso de algoritmos y métodos estadísticos, de una tercera especie extinta que convivió con los humanos después de que una parte de la población de hombres modernos saliera de África.



Según Jaume Bertranpetit, catedrático de Biología de la Universidad Pompeu Fabra y del Instituto de Biología Evolutiva, y uno de los investigadores principales de este estudio, la idea fue "simplemente intentar indagar en el genoma de las distintas poblaciones humanas actuales".



La entrada de genes de neandertales y denisovanos en humanos que se conocía hasta ahora no justificaba la composición actual del genoma: "Se necesita la entrada de un tercer grupo, que sería fundamental para explicar el genoma de las poblaciones asiáticas", dice el catedrático.



La comunidad científica tiene consenso en torno a que todos los humanos modernos están relacionados genéticamente entre sí en una profundidad de tiempo de 300.000 años y comparten una raíz africana común, si bien aún está en debate los encuentros con los diferentes homínidos extintos con los que convivieron en Eurasia. Este estudio, precisamente, arroja algo más de luz sobre este asunto.

Reconstruir en la totalidad las poblaciones de homínidos ya extintas



Si hace 10 años saltaba la sorpresa al encontrarse la falange del dedo de una niña cuyo genoma evidenció la existencia de un homínido desconocido hasta la fecha, el denisovano, durante los últimos años se ha comprobado que tanto el hombre moderno como el neandertal se cruzaron con esa nueva especie. Ahora, el nuevo descubrimiento señala que la mezcla de neandertales y denisovanos fue generalizada y lo más probable es que diera lugar a un nuevo homínido, que posteriormente se habría cruzado también con los seres humanos actuales.



"Encaja con lo que se descubrió este verano de un individuo híbrido, y nosotros creemos que no fue solo un individuo, sino toda una población híbrida", afirma Bertranpetit. Lo que significan los resultados obtenidos es que "habrá que reconstruir totalmente toda la composición de las poblaciones anteriores a la llegada de los humanos modernos", concluye.

Pintura expuesta en el Museo del Neandertal en Krapina, Croacia. 25 de febrero de 2010. Nuestros antepasados se cruzaron con un misterioso grupo de homínidos



Además, este estudio deja la puerta abierta al futuro descubrimiento de nuevas especies de homínidos: "No se descarta que hubiera más", subraya el experto. Lo que era obvio es que con los otros dos grupos –neandertales y denisovanos– no se explicaba la composición del genoma actual y con tres se ha llegado a las "posibilidades explicativas máximas", pero nuevos hallazgos y la prueba de nuevos modelos podrían ampliar el número de especies ya extintas que convivieron hace decenas de miles de años con el hombre moderno.



Para Bertranpetit, la utilización del "deep learning" (algoritmos de aprendizaje automático) "dejará grandes sorpresas que vendrán en el futuro por esta vía".



En este estudio han participado investigadores del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra (IBE-UPF), del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), del Centro de Regulación Genómica (CRG) y de la Universidad de Tartu (Estonia).