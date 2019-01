Qué es la inusual sangre dorada que puede salvar vidas pero pone en peligro a quien la porta







17/01/2019 - 10:16:11

BBC.- "Sangre dorada". Suena elegante y, sin duda, tenerla convierte a su portador en miembro de un club muy exclusivo.



Pero también lo pone en una delicada situación de vida o muerte.



Su verdadero nombre es Rh nulo y es uno de los tipos de sangre más raros que existe.



¿Qué es el Rh nulo, qué lo hace tan valioso al punto de ser comparado con el oro y por qué es tan peligroso vivir con el?



Para entenderlo, primero debemos repasar cómo se clasifican los grupos sanguíneos.





El hombre del "brazo de oro" se retira después de salvar a 2,4 millones de bebés



Los glóbulos rojos que conforman la sangre están recubiertos de unas proteínas llamadas antígenos.



Entonces, la sangre tipo A solo tiene antígenos A, la sangre B solo tiene antígenos B, la sangre AB tiene ambos y la tipo O, ninguno de los dos.



Los glóbulos rojos además tienen otro tipo de antígeno, llamado RhD, que es parte de una familia conformada por 61 antígenos tipo Rh. Cuando la sangre tiene el RhD es de signo positivo, cuando no lo tiene es de tipo negativo.





Así se forman los tipos de sangre más comunes: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O-.



"El insoportable dolor que sufrí por tener exceso de hierro en la sangre"



El tipo de sangre es vital al momento de hacer una transfusión.



Si una persona es del grupo negativo y recibe sangre de un donante positivo, sus anticuerpos reaccionarán al detectar células incompatibles con su sangre, algo que puede resultar fatal.



6 señales inusuales que pueden indicar que tienes una enfermedad cardiaca



Bajo esa misma lógica, a los portadores de sangre O- se les considera "donantes universales". Como sus glóbulos rojos no tienen antígenos A, B ni RhD, la sangre puede mezclarse con otra sin que la rechacen por llevar agentes extraños.

Un peligroso tesoro



Entre todas las posibles combinaciones, la sangre Rh nulo es una de las más extrañas.



Un tipo de sangre es Rh nulo cuando sus glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno Rh.



Según narra Penny Bailey en Mosaic, un portal de investigación biomédica, este tipo de sangre se detectó por primera vez en 1961, en una mujer aborigen australiana. Desde entonces, solo se han conocido cerca de 43 casos de personas con Rh nulo en todo el mundo.



Este tipo de sangre se adquiere de manera hereditaria, explicó a BBC Mundo Natalia Villarroya, médico especialista en Hematología de la Universidad Nacional de Colombia.



"Ambos padres deben ser portadores de la mutación", agregó.



El inusual caso del hombre que tosió un coágulo de sangre "intacto" de su bronquio que dejó asombrados a los médicos



La sangre Rh nulo puede ser un tesoro o un riesgo latente, según desde dónde se le mire.



Por una parte, es una sangre universal, pues puede ser donada a cualquier persona con tipos de sangre raros dentro del sistema Rh o con Rh negativo. Aunque solo se puede administrar en casos muy específicos, tiene una alta capacidad de salvar vidas.



Sin embargo, es casi imposible de conseguir.



Por eso "es la sangre dorada", como la llama el doctor Thierry Peyrard, director del Laboratorio Nacional de Referencia en Inmunohematología de París, citado en el artículo de Bailey.





Es tan preciado este tipo de sangre, que, según Bailey, aunque la sangre almacenada en los bancos es anónima, han habido casos en que los científicos han tratado de rastrear a los donantes para pedirles muestras de sangre para sus investigaciones.



¿Cobrarías por donar sangre? La millonaria industria del plasma sanguíneo y la controversia que genera



El precio de la sangre dorada, sin embargo, lo paga el portador.



Según el Centro de Información de Enfermedades Raras de EE.UU., los portadores de sangre Rh nulo pueden padecer anemia leve.



Además, en caso de que necesiten una transfusión de sangre, solo podrán recibir sangre Rh nulo, algo extremadamente difícil, no solo por la poca cantidad de gente que la tiene, sino porque transportar sangre de un país a otros es una tarea complicada.



Las personas con Rh nulo viven en lugares tan distantes entre sí como Colombia, Brasil, Japón, Irlanda y EE.UU.



A los portadores de sangre Rh nulo se les anima a donar sangre que sirva de reserva para ellos mismos, pero como hay tan pocos donantes, su sangre está disponible también para cualquier otra persona que la pueda necesitar.