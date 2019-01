Microsoft dejará de dar soporte a Windows 7: ¿qué debes hacer con tu computadora?







17/01/2019 - 10:12:00

BBC.- Era un final esperado y para algunos trágico, pero ya es oficial: a Windows 7 apenas le queda un año de vida.



El sistema operativo de Microsoft, que hasta hace apenas una semanas era el más usado en todo el mundo (ahora lo es Windows 10), morirá el 14 de enero de 2020. Es decir, Microsoft dejará de mantenerlo actualizado.



Sus usuarios no tendrán otro remedio que actualizar el sistema a Windows 10, un paso que muchos se resisten a dar pese a los ultimátums que la tecnológica lleva dando desde 2016.



Los fallos de Windows 10 que tienen indignados a gran parte de los usuarios de Microsoft

Microsoft da marcha atrás con su "truco sucio" para que actualices a Windows 10



Pero esta vez hay fecha oficial. Y es definitiva.



"Con el comienzo de 2019, todos establecemos metas personales. Para quienes trabajamos en informática, este es el momento de pensar en entornos laborales modernos y fortalecidos en un mundo conectado", explicó en el blog de Microsoft Brad Anderson, vicepresidente corporativo de la compañía.





Tras anunciar la fecha del fin del soporte a Windows 7, Anderson dijo que es momento de ser "proactivos" y que los cambios en tecnología son "inevitables".



¿Cómo puedes actualizar el sistema y cuánto cuesta?



Windows debería avisarte automáticamente de que hay una actualización disponible para que no tengas que revisarlo tú mismo, explica la compañía en su página de ayuda. Pero eso solo ocurrirá si tienes activadas las actualizaciones automáticas.



Si quieres buscarlas manualmente, selecciona el botón "Inicio" y sigue los siguientes pasos:



Ve a "Configuración"

Busca "Actualización y seguridad"

Selecciona "Windows Update"

Haz clic en "Buscar actualizaciones"



Hasta el 29 de julio de 2016, la actualización era gratuita. Fue un incentivo de Microsoft para que sus usuarios se pasaran a Windows 10.



Puedes comprar Windows 10 en el sitio web de Microsoft. Los precios varían dependiendo de si es la versión Home (desde US$139) para usuarios domésticos; Pro (desde US$200) para pequeñas empresas; o Pro for Workstations (desde $309) para usuarios avanzados y empresas que necesiten funciones adicionales.



Una vez lo hayas instalado, los procesos de actualizaciones entre versiones de Windows 10 son gratuitos, explicó Miller Capera R., un agente de Microsoft, en el foro de preguntas de la compañía.



"Esto significa que si ya tienes instalado Windows 10 en tu equipo, las versiones posteriores serán gratis", dijo el técnico.

¿Cómo puedes hacer una copia de seguridad?



Antes de reinstalar Windows, es recomendable hacer un "back-up" o copia de seguridad de tus archivos, algo que, lamentablemente, muchos recuerdan cuando ya es demasiado tarde.



Microsoft llama a esta opción "Copia de seguridad y restauración (Windows 7)". Puedes encontrarla en el "Panel de control" de tu computadora. La aplicación sirve para crear nuevas copias o restaurar copias ya existentes, y puede demorarse varios minutos.



Antes de hacerlo, haz una lista de los archivos que quieres guardar para después hacer un seguimiento de los archivos mientras se crea el disco. Piensa en las imágenes, documentos, datos y contactos que no quieres perder.



Lo ideal es que guardes la copia en un disco duro externo.

¿Por qué debes decirle adiós a Windows 7?



Es posible que ahora Microsoft vuelva a ser víctima de su propio éxito y experimente lo que ya le ocurrió con Windows XP, un sistema tan querido por sus usuarios que pocos se atrevían a actualizarlo a Windows Vista, incumpliendo fechas de caducidad que la tecnológica tenía que prorrogar una y otra vez.



Y es que Windows Vista fue criticado como lo está siendo ahora Windows 10, cuyos fallos han despertado la ira de un gran número de internautas.



En realidad, la resistencia a cambiar de sistema operativo también puede suponer un problema para los usuarios.



Al insistir en seguir usando un sistema que no da más de sí, puedes poner en peligro tu seguridad informática, pues los hackers se aprovechan de los "agujeros" y vulnerabilidades de sistemas que ya no reciben actualizaciones.



"En estos momentos, las preocupaciones sobre la seguridad son el principal motivo para actualizar a un escritorio moderno", dijo Anderson, añadiendo que el robo de contraseñas y la seguridad de los datos son algunos de los riesgos.



Microsoft ya dio prórrogas con Windows 10, alargando hasta cinco años la fecha de "defunción" del soporte operativo, y no está dispuesta a seguir extendiendo la licencia.



Windows 7 ha llegado, definitivamente, a su fin. Y es mejor decirle adiós.