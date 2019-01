Ecuador: Presidente Moreno dio ultimátum al sistema judicial







La Hora.- El presidente, Lenín Moreno, lo dijo en cadena nacional y en tono molesto: “Basta de excusas para combatir la corrupción”. Con eso, según fuentes de la Secretaría de Comunicación, el mandatario dio un ultimátum al sistema judicial para que no deje de lado las investigaciones de estos temas.



Lo dijo en medio de las quejas que han salido en los últimos días desde la Fiscalía General sobre la falta de recursos, de implementos y de personal para ejecutar llevar los casos por actos de corrupción.



“Hemos apoyado en la recuperación de lo robado”, agregó Moreno. “Aunque, en realidad, esa es una obligación del sistema judicial. No del Gobierno. Hemos ido más allá de nuestras responsabilidades, para demostrar que sí es posible recuperar el dinero de los ecuatorianos. Para demostrar que no permitimos impunidad, ni burla, por parte de los corruptos”.



Se refería al compromiso de devolución de los 13,5 millones de dólares provenientes de sobornos entregados por Odebrecht al empresario Tomislav Topic, relacionado con el exvicepresidente Jorge Glas y su tío, Ricardo Rivera. Compromiso que logró el Gobierno junto a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).



Enseguida, Moreno reveló su decisión de entregar los recursos que necesite el sistema judicial con el carácter de prioritario. “He dispuesto que se den los recursos necesarios para que nuestros sistemas de investigación cuenten con profesionales y herramientas de alto nivel. No acepto como respuesta a nuestras acciones, que el sistema judicial tiene limitaciones para combatir la corrupción”, dijo.



Agregó que para combatir la corrupción se necesitan instituciones sólidas, con gente proba y que pedirán las veces que sean necesarias el apoyo de organizaciones como la ONU para aclarar estos temas.



Reacciones



Según el jurista y catedrático Santiago Guarderas, la declaración del presidente Moreno tiene matices políticos de buenas intenciones. “No se ajusta a la realidad jurídica”, enfatiza.



Hay que entender, dice, que el empresario Tomislav Topic se ha comprometido en consignar los 13,5 millones hasta que se establezca si este dinero tiene un origen ilícito. “El sistema judicial tiene que actuar de acuerdo con los procedimientos jurídicos. El Presidente no es juez”.



Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, señala que Moreno debe demostrar su real interés por luchar contra la corrupción, no solo contra el aparataje que manejó Correa y Glas, sino contra los empresarios de las mega obras que han sido contratadas con irregularidades. (ASC/SE)



Pago a jubilados



El Mandatario dijo que los 13,5 millones recuperados servirán para pagar a 270 jubilados, una deuda que se acarreaba desde el Gobierno de Rafael Correa y también aclaró que todo dinero que se vaya recuperando se destinará a cubrir la deuda total de 1.200 millones que el Estado mantiene con ellos.