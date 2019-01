Morales agradece que organismos internacionales acompañen la profundización de la democracia en las primarias







17/01/2019 - 09:13:10

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales agradeció el jueves a los organismos internacionales que decidieron acompañar la profundización de la democracia en Bolivia, con el pedido de que no se obstaculicen las inéditas elecciones primarias que se realizarán el 27 de este mes.



"Agradecemos que organismos internacionales acompañen la profundización de la democracia en #Bolivia. La ONU ha pedido que no se obstaculicen las elecciones primarias del 27-E. Asimismo, la OEA mandará observadores a las mismas, para verificar que se desarrollen de manera libre", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



El pasado martes, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, instruyó el viaje de una misión de observación para el proceso democrático boliviano tras una invitación del Tribunal Supremo Electoral, en una decisión que, para el canciller boliviano, Diego Pary, se enmarca en la participación activa de ese organismo en los procesos democráticos de Bolivia.



Mientras ayer, miércoles, el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Mauricio Ramírez, pidió que no haya "obstaculizaciones" para el desarrollo de las inéditas elecciones primarias que se celebrarán el 27 de enero en el país.



Las primarias partidarias son un proceso previo a las elecciones generales de octubre de este año, cuando el presidente Evo Morales se enfrentará a candidatos de ocho partidos y alianzas de la oposición.



Algunos candidatos opositores y detractores de la implementación de las primarias cuestionaron ese proceso democrático, al que calificaron de "mero trámite", y convocaron a sus militantes a no acudir a votar.