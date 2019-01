Denuncian bloqueo de Wikipedia en Venezuela







17/01/2019 - 08:43:25

VOA.- La famosa enciclopedia libre, Wikipedia, fue bloqueada en Venezuela por el proveedor de servicio de internet del estado, denunció este miércoles una asociación dedicada al conocimiento libre relacionada con el portal.



La asociación civil sin fines de lucro Wikimedia Venezuela, encargada de apoyar los proyectos Wikimedia en el país, emitió un comunicado en el que señala que desde el 13 de enero voluntarios y usuarios de Wikipedia no pueden acceder al portal utilizando los servicio de la CANTV, el mayor proveedor del servicio en el país con más de 2,5 millones de clientes.



La denuncias fueron respaldadas por el observatorio de Internet NetBlocks.



Wikipedia es el sitio de consulta de información más importante del país, señala el comunicado, y se describe como una “fuente de información neutral” independiente a cualquier “entidad gubernamental, cadena de noticias o entidad con fines de lucro”.



Oscar Costero, presidente de la Junta Directiva de Wikimedia Venezuela, explicó en una emisora nacional que todo comenzó debido a una “guerra de ediciones”, cuando usuarios editan y modifican un perfil, poco después de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial el pasado 10 de enero.



Se trata de los perfiles de Maduro, dónde se cuestionaba su legitimidad como presidente, y el del recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien mencionaban como presidente “interino” del país.



Debido a la atención que tuvo, un usuario experimentado del portal, conocido como “bibliotecarios”, decidió bloquear el artículo hasta que se resolviera la disputa. Los artículos volvieron a su versión original, pero la página quedó bloqueada.



Poco después de que comenzaran las denuncias, la fundación Wikimedia informó que, a pesar del bloqueo “todavía puede accederse por un alto número de personas en el país".



En el comunicado, la organización afirma que “bloquear el acceso a esta página deja a más de 30 millones de personas sin una de las herramientas educativas más utilizadas por estudiantes y profesores en los diferentes niveles de la esfera académica”.



“Respetamos y apoyamos las decisiones editoriales tomadas por la comunidad de editores. Mientras apoyamos a los usuarios locales de estos proyectos, nuestra asociación opera independientemente del proyecto y de la asociación internacional que los opera”, indica el texto.



Aseguran que los más afectados por el bloqueo son los "jóvenes que no tienen el poder adquisitivo para adquirir un texto escolar".



Instan a las autoridades tomar la acciones necesarias para restablecer el libre acceso a Wikipedia, pero aclaran que no se ha proporcionado información oficial por parte del Estado.



No sería la primera vez que CANTV bloquea una página en el país. La lista incluye a medios de comunicación nacionales populares como La Patilla, El Pitazo o Tal Cual, e incluso internacionales como el medio argentino Infobae y el colombiano NTN24.