Francia activa su plan para un Brexit sin acuerdo







17/01/2019 - 08:35:30

RT.- El primer ministro francés, Édouard Philippe, ha anunciado que París ha activado el plan para hacer frente a las consecuencias que podría tener la aplicación de un Brexit sin que las dos partes implicadas, el Reino Unido y la Unión Europea, llegasen a un acuerdo.



El político ha hecho el anuncio este jueves tras una reunión con su Gabinete de Ministros. "Lo que es seguro es que el escenario de un Brexit sin acuerdo es cada vez menos improbable. Es por eso que (...) decidí activar el plan para un Brexit sin acuerdo", dijo Philippe a los periodistas.



Philippe ha afirmado que cree "firmemente" que Londres saldrá de la Unión Europea sin un acuerdo, luego del rechazo del Parlamento británico al acuerdo de separación propuesto esta semana por la primera ministra Theresa May.



Medidas preventivas



Asimismo, el político señaló que su Gobierno invertirá 50 millones de euros en la infraestructura de puertos y aeropuertos para preparar a Francia ante un posible Brexit sin acuerdo. Según Philippe, estas instalaciones podrían ser "las más afectadas" por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.



Se planea contratar a 600 trabajadores, incluidos oficiales de aduanas y controladores veterinarios, y crear nuevas áreas de estacionamiento y construcciones provisionales en los puertos. "Queremos estar preparados para que los intereses de nuestros ciudadanos puedan estar a salvo", agregó Philippe.



Este martes, la Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo del Brexit presentado por la primera ministra británica, Theresa May, abocando el proceso del Brexit a una nueva fase de incertidumbre.



Se trata de la peor derrota del Gobierno británico en el Parlamento en los últimos 95 años.



May afirmó que todavía tiene intención de lograr el Brexit y ha prometido para el próximo lunes presentar un plan de acciones posteriores, "si el Parlamento aún confía en el Gobierno británico". Félix Morales, analista político y de mercado, opina que el Parlamento rechazará el "plan B" de la primera ministra británica.