Crece el rechazo a la OEA por avalar las primarias







17/01/2019 - 07:54:13

El Día.- Tras el anuncio del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en participar de las elecciones primarias de Bolivia como observadores, crece el rechazo y las críticas en el país hacia el representante de este organismo internacional.



El diputado opositor, Luis Felipe Dorado cuestionó la decisión de la OEA.



Considera que la OEA está en “contraflecha” respecto a la lucha del pueblo boliviano que busca el respeto a los resultados del 21F y la Constitución. "No entiendo para qué se presta la OEA en este tema porque no tiene sentido, solo hay un candidato en cada partido y es una trampa para habilitar a Evo Morales, violar la CPE y no respetar el poder constituyente que se manifestó a través del 21 de febrero", dijo.



Con él coincidió el diputado Víctor Gutiérrez y Luis Fernando Camacho quien postula a ser presidente del Comité pro Santa Cruz. "La OEA debería informarse bien sobre este proceso, porque las elecciones primarias son ilegales", dijo el candidato cívico.



Mientras que desde el MAS, el diputado Lino Cárdenas, señala que la presencia de la OEA "dará un duro revés" para la oposición que está en contra de las elecciones primarias.