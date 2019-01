Evo: El 27E sustituirá al 21F del pasado oscuro







17/01/2019 - 07:52:43

Correo del Sur.- En pleno clima electoral polarizado, el presidente Evo Morales aseguró que el próximo 27 de enero (27E), cuando se realizarán las inéditas elecciones primarias en el país, será el día de la esperanza y la unidad y se impondrá al 21F del "pasado oscuro" y la "mentira".



"El 27E será día de la esperanza y la unidad del pueblo para fortalecer la democracia y garantizar el cambio desde el #ProcesoDeCambio", escribió en su cuenta en Twitter.



El Primer Mandatario enfatizó que las inéditas elecciones primarias se realizarán con el desafío de "mejorar y superar los grandes logros históricos que hoy ponen a Bolivia como líder en inclusión, desarrollo y crecimiento".



Señaló que el "27E" se impondrá y dejará atrás el pasado oscuro de los resultados del referéndum de 2016 (21F) "que sirvió de bandera para la mentira, el racismo y la provocación antidemocrática" de grupos opositores al Gobierno.



"El pueblo abrirá con su voto un nuevo ciclo de cambio por un presente y futuro seguros. Atrás quedará el 21-F del pasado oscuro", resaltó en otro tuit.



Morales también saludó que la Organización de Estados Americanos (OEA) envíe observadores a las elecciones primarias del 27 de enero. "El 27E será una fiesta pacífica y democrática que derrotará al obstruccionismo del 21F", sostuvo.



Las elecciones primarias son rechazadas por la oposición y plataformas ciudadanas, porque consideran que sirven para legitimar la candidatura de Morales, quien debería estar inhabilitado por efecto del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de la población rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado para asegurar una nueva reelección presidencial.



El oficialismo, en tanto, considera que las primarias son un avance democrático para que los militantes elijan a sus candidatos, pero sus detractores señalan que esos comicios no tienen sentido, tomando en cuenta que en todos los partidos sólo existe un binomio postulante.



ONU no enviará veedores pero espera transparencia



El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Mauricio Ramírez, adelantó ayer que esa entidad supranacional no realizará ningún monitoreo de las elecciones primarias del 21 de enero.



"Para Naciones Unidas es importante que en el país se lleven a cabo unas elecciones transparentes y libres, en donde todos los bolivianos tengan el derecho a la participación, al voto; que no hayan obstaculizaciones, que se pueda llevar a cabo como un proceso electoral democrático, libre y con el respeto a los derechos humanos de todas y todos los bolivianos", dijo.



El coordinador residente de la ONU, descartó un "monitoreo" en los comicios partidarios argumentando que ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni el Gobierno extendieron una invitación o solicitud.



No obstante, adelantó que en caso de formularse un pedido para las generales de octubre se evaluará dicha solicitud.



“Cuando llegue la solicitud seguramente la estudiaremos, miramos la capacidad que podemos tener de movilizarnos y obviamente que sí", respondió a la conclusión del saludo protocolar del Cuerpo Diplomático.



El martes se conoció que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el embajador de Bolivia ante ese organismo, José Alberto Gonzales, firmaron un acuerdo para el arribo a Bolivia de una misión de observación.