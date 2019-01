Murillo denuncia a López por nombramiento ilegal







17/01/2019 - 07:51:03

El Diario.- El senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la ministra de Comunicación. Gisela López, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales” de funcionarios públicos, entre ellos Iván Canelas que no tenía libreta de servicio de militar y el mismo recién empezó el trámite en abril de 2018.



“Hemos remitido al Ministerio Público una nueva renuncia a la Ministra de Comunicación, esta es nueva y es por incumplimiento de deberes, repito es por incumplimiento de deberes, porque dijo que había dado muchas peticiones de informe; y sí se le pidió pero ella alega que se la persigue y acosa, pero nosotros solo cumplimos nuestro trabajo”, dijo Murillo.



El legislador dijo que las respuestas que presentó López a las peticiones de informe eran incompletas o sin respaldo, hasta alegó que era “información confidencial” como fue el caso de los “guerreros digitales”.



Ejemplificó el caso del exdirector general de redes sociales, dependiente del ministerio de Comunicación, Iván Canelas Lizárraga, que tenía como sueldo 18 mil quinientos bolivianos, el mismo que comenzó a trabajar en enero de 2018 pero que su trámite de la libreta de servicio militar, lo estaba tramitando del Ministerio de Defensa recién en abril de 2018, precisó Murillo.



“(…) nosotros hemos seguido por otros canales las investigaciones y hemos encontrado que la Ministra había empleado, vamos a poner un solo ejemplo, al jefe de los guerreros digitales, en enero de 2018 este señor estaba trabajando en el Ministerio de Comunicación y el mismo recién comenzó a tramitar su libreta de Servicio Militar del Ministerio de Defensa en el mes de abril de 2018”, aseveró.



Según el artículo 234 de la Constitución Política del Estado referido a los requisitos para ser funcionario público, en su numeral tres exige “haber cumplido con los deberes militares”, hecho que en este caso no fue cumplido.



Según Murillo existen muchos funcionarios de la Dirección de Redes Sociales que no “cuentan con la documentación adecuada, más aún que sus sueldos, por lo más bajo, está 15 mil bolivianos y tienen la misión de para hacerle la guerra a la oposición y ciudadanía que defiende el 21F”.