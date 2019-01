Legislador instala vigilia a la espera de que el TSE sancione al MAS por difusión de encuesta







17/01/2019 - 07:46:43

La Razón.- La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía agendado tratar este miércoles la denuncia contra el MAS y el Gobierno por la difusión de una encuesta de intención de voto vulnerando la norma electoral. No se informó si finalmente trataron el tema, pero el diputado denunciante José Carlos Gutiérrez empezó una vigilia a la espera de una resolución sancionatoria.



La denuncia fue presentada contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por difundir una encuesta que favorecía al presidente Evo Morales, cuando lo prohíbe la norma electoral en pleno proceso hacia las elecciones primarias del 27 de enero. La denuncia fue ampliada al Gobierno, luego de hacerse público que la difusión del estudio fue pagada con recursos públicos.



Gutierrez inició una vigilia frente a las instalaciones del ente electoral, en la plaza Abaroa, a la espera de conocer una resolución que termine –dijo- por anular la personería jurídica del MAS y en consecuencia anule las candidaturas de Morales y del vicepresidente Álvaro García a las primarias y a las elecciones generales.



El artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral prevé sanciones contra quienes difundan resultados de encuestas preelectorales sin estar habilitados por el Órgano Electoral, fuera del plazo fijado por ley o que no cumplan criterios técnicos. Las organizaciones políticas que lo hagan serán sancionadas con la cancelación de su personería jurídica.



Un grupo de policías resguarda las instalaciones electorales. “Nosotros pedimos que la ley se cumpla, pedimos la anulación de la personería jurídica del MAS y que salga el binomio Morales- García porque han infringido la ley. Se han gastado la plata, la propia ministra (Gisela López) dijo que sí gastaron la plata, pero que no vulneran la ley”, cuestionó.



La presidenta del ente electoral María Eugenia Choque confirmó el martes el tratamiento del caso y evitó anticipar algún criterio sobre los alcances del análisis que hará junto a sus colegas de Sala Plena, aunque perfiló que tendrá como base las leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional y 026 de Régimen Electoral.



López negó que la difusión de la encuesta haya vulnerado la norma electoral o penal como pretenden hacer ver desde la oposición.



“Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las Primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia”, escribió López el 10 de enero su cuenta en Twitter sobre la polémica desatada.



Se conoce que la Sala Plena declaró en cuarto intermedio la sesión. Gutiérrez exigió a los vocales estar presente durante el debate sobre su denuncia porque, de acuerdo a las normas, las sesiones deben ser públicas.



Desde el oficialismo se cuestionó la denuncia, entre otros aspectos porque no aplica las restricciones en elecciones primarias, es decir dentro de los partidos políticos.