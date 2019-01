Hospitales dejan de comprar reactivos y medicamentos







17/01/2019 - 07:43:37

Opinión.- En el hospital del Niño y el hospital Viedma dejaron de comprar algunos reactivos, medicamentos y hay riesgo en el pago de salarios por la falta del pago de deudas de la Alcaldía de Cochabamba.



La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa Departamental visitó ayer a los directores de ambos centros, que son parte del Complejo Hospitalario Viedma, para recabar información en torno a las deudas y también para ver la capacidad que tendrán para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).



Los directores de los hospitales explicaron que atienden al tope de sus recursos económicos debido a las deudas pendientes de 44 millones de bolivianos.



La directora del hospital Viedma, Daysi Rocabado, informó que la Alcaldía de Cochabamba le debe a este centro médico más de 36 millones de bolivianos.



Aunque no dejaron de prestar servicios, el tema influye en el abastecimiento de lo básico. “Nos está impidiendo adquirir reactivos para laboratorio, nos falta medicamentos, que en eso todos los días hay un gasto, un consumo en el hospital”.



Para evitar más perjuicios, Rocabado informó que recurren a préstamos.



“Lamentablemente no está disminuyendo esta deuda (…). Estamos a la espera de los pagos, que deje de ser una promesa”.



Por su lado, el director del hospital del Niño, Gustavo Guzmán, expresó que la Municipalidad debe 8.3 millones. “Esto hace que no podamos pagar insumos, medicamentos, alimentación, sueldos”.



La autoridad lamentó que estén al tope para solventar los gastos. En el caso de los salarios, “habrá problemas” con el personal a contrato si no se cancelan los montos pendientes. “Estamos haciendo todo lo posible para que ningún servicio que de descubierto”.



El presidente de la Asamblea, René Rocabado, manifestó que la Comisión elaborará un informe para el pleno de los asambleístas para enviar luego una minuta, de acción de cumplimiento, para que se cumpla el pago correspondiente.



Antes, el alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería, informó sobre el desembolso de 18 millones de bolivianos para estos pagos. Agregó que continuarían las gestiones para conseguir más recursos.



Respecto al SUS, el asambleísta Freddy Gonzales informó que recibieron la información de que será necesaria mayor infraestructura. Inicialmente, el Plan Operativo Anual (POA) de la Gobernación incluyó un monto de dinero para la ampliación del Viedma, y se prevé la construcción de otros hospitales.