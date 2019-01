Vargas asegura que los refuerzos estarán habilitados







17/01/2019 - 07:33:53

Los tiempos.- Wilstermann presentó la documentación requerida para la habilitación de todos sus refuerzos y estos puedan estar a disposición del técnico Miguel Ángel Portugal para debutar este domingo ante Bolívar, en el caso que el torneo Apertura inicie este fin de semana.



De los siete refuerzos que Wilstermann incorporó en su plantilla para la temporada 2019, sólo tres vienen de clubes del exterior, es el caso de Ariel Núñez, Gilbert Álvarez y Bruno Miranda, el resto proviene de clubes nacionales.



El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, manifestó ayer que toda la documentación para la habilitación de los jugadores fue presentada y asegura que no existirá ningún problema para que jueguen el fin de semana, si así lo dispone el estratega español.



Vargas señaló que los Certificados de Transferencia Internacional (CTI) de Núñez y Álvarez ya llegaron, por lo que ayer sólo se esperaba el de Miranda.



“No se preocupe, todos los jugadores ya están habilitados”, le dijo Vargas al #1 ayer.



En el caso de Núñez, el CTI llegó del club argentino Unión de Santa Fe; el de Álvarez de Arabia Saudita, del club Al-Hazm Rass; mientras que el de Miranda del club DC United, Estados Unidos.



Miranda ayer señaló que sólo faltaba un documento, por lo que será acreditado lo más antes posible.



Los refuerzos nacionales que llegaron a Wilstermann son: Hugo Suárez que procede de Blooming, Ramiro Ballivián que vino de The Strongest, Víctor Hugo Melgar que llega de San José y Moisés Villarroel que proviene de Bolívar.



Una vez que el club presente la documentación requerida a la Federación Boliviana de Fútbol, los datos se introducen al sistema Comet.



Una vez que todos los datos sean validados, como último paso se solicita la conformidad de los clubes de procedencia de aquellos jugadores nuevos.



El club de procedencia tiene siete días para responder. En el caso que éste no responda la solicitud de conformidad, los jugadores quedarán habilitados de manera automática tras el plazo estipulado con una autorización temporal.



Se conoce que Wilstermann presentó la documentación el martes. Suponiendo que ese mismo día los datos fueron validados y que se hizo la solicitud, los clubes tienen para responder hasta el martes de la siguiente semana.



Según Vargas, todos estos jugadores ya están habilitados, aunque una fuente del club que merece fe señaló que aún no cuentan con el informe del sistema Comet para hacer dicha afirmación.



El club aviador, como el resto de los equipos, según el artículo 8 del Reglamento de competición, tiene hasta 24 horas antes del cotejo para habilitar a los jugadores.



De acuerdo a los partidos amistosos que realizó el técnico aviador, de todos estos refuerzos el delantero Bruno Miranda y el lateral derecho Ramiro Ballivián son los que serían tomados en cuenta para el debut este domingo ante Bolívar.



Si es cierto que están habilitados jugarán sin problema, de no ser así Portugal deberá buscar otras alternativas.







“Es importante para el funcionamiento de un equipo mantener la columna vertebral”, dijo Ramiro Ballivián.







BRAYAN HINOJOSA ESTÁ A PRUEBA



El lateral izquierdo Brayan Hinojosa se presentó ayer por la mañana a los entrenamientos del plantel aviador, en un periodo de prueba. Si convence al técnico Miguel Ángel Portugal, se quedará.



Otro que también se incluyó a la práctica fue el juvenil Daniel Pérez.







HOY DARÁN DETALLES SOBRE LOS ABONOS



Centenares de hinchas compraron los abonos y carnés de socios para la presente gestión aprovechando la promoción del club, el “Pack 70 años”, pero no recibieron sus carnés sino unos recibos.



Muchos hinchas hicieron conocer su molestia porque hasta la fecha el club no dio a conocer cómo harán para ingresar al partido de este domingo ante Bolívar.



Ante esta consulta, el presidente del club, Gróver Vargas, informó que hoy brindarán detalles de dónde y cómo deben canjear el recibo por los carnés, que se les entregará antes del debut de Wilstermann en el Apertura.