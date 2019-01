Revancha, 47 días después: el Tigre busca sacarse la espinita







17/01/2019 - 07:27:48

Págin siete.- Después de 47 días, The Strongest se volverá a medir con Aurora. Será el sábado desde las 19:30. El 2 de diciembre, los cochabambinos vencieron 1-0 en el estadio Siles, donde el cuadro atigrado perdió grandes chances de obtener el título del Clausura. Fue una de las derrotas más dolorosas que tuvo la institución bajo el mando del extécnico atigrado, César Farías.



“Tenemos una espinita por el anterior campeonato que nos ganaron. Ahora tenemos una revancha”, dijo el volante de contención Wálter Veizaga



El anterior torneo, el cuadro cochabambino llegó a la sede de Gobierno, sin chances de pelear por una clasificación internacional y salvado del descenso de la División Profesional. Mientras que The Strongest estaba en ese momento con chances claras de ser primero.



En el partido jugado el 2 de diciembre del año pasado, los cochabambinos derrotaron por la mínima diferencia con gol de Iván Huayhuta, resultado que dejó con pocas chances de pelear el título a los dirigidos por el venezolano Farías.



Del equipo que derrotó a los atigrados, este sábado llegarán Luis Barbosa, José Fleitas, Iván Huayhuata, Mario Parrado, Caleb Cardozo y César Lamanna, todos estos jugadores fueron titulares el año pasado y es probable que lo sean el sábado en el estadio Hernando Siles.



Los atigrados comienzan el Apertura ante el mismo rival en el Siles, algo que los miembros del plantel ahora dirigido por Pablo Escobar no quieren desaprovechar.



“Tenemos la oportunidad de empezar de local, no podemos desaprovechar esta”, dijo el mediocampista cochabambino.



El equipo atigrado tiene un historial muy positivo frente al celeste cochabambino en la sede de Gobierno. Se enfrentaron 36 veces, de las cuales 25 fueron victorias para los de Achumani, mientras que los celestes cochabambinos sólo ganaron seis veces. Cinco fueron los juegos entre ambos que terminaron igualados. Antes de la victoria del año pasado, Aurora venció a los atigrados por primera vez en 2004 (2-1), con goles de Nicolás Saucedo y Carmelo Angulo. Para el cuadro de Achumani descontó Pedro Rocabado.



Al año siguiente Aurora venció por la mínima diferencia con tanto de Raúl Gutiérrez.



En 2011 los celestes ganaron 3-1 con un doblete de Jair Reinoso, y un tanto de Augusto Andaveris, descontó para los atigrados Rodrigo Ramallo.



En 2012 la cuarta victoria celeste fue por 2-1, con tantos de Andaveris y Darwin Peña. Sebastián González marcó para el Tigre.



El último triunfo de Aurora antes del año pasado fue en 2013, por 2-1, con goles de Vladimir Castellón, en dos oportunidades, Escobar fue el autor del tanto local.