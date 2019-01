Denuncia: Ingenio de $us 50 millones se arruina en prueba





17/01/2019 - 07:16:03

Página Siete.- Trabajadores de la Empresa Minera Huanuni denunciaron que el ingenio Lucianita, cuya construcción costó al menos 50 millones de dólares, se arruinó en plena fase de prueba porque se quemó el transformador y se presentaron otras fallas en el motor. La gerencia de la estatal negó esos extremos.



“Hace tres semanas, en diciembre, se trasladó a varios trabajadores para que operen en el nuevo ingenio, pero sólo se trabajaron siete días y no se rescató ningún gramo de mineral. En el lugar los trabajadores vieron que hubo un cortocircuito y el transformador se quemó y eso hizo que todos los cables que van a los molinos, chancadoras y otros se quemen, es decir que toda la instalación eléctrica se quemó”, denunció el trabajador de base Eddy Calle.



Añadió que por el cortocircuito los motores y las piezas fundamentales de los molinos sufrieron un desajuste, que derivó en su paralización. La empresa china Vicztar construyó el ingenio.



“El ingenio no sirve para nada, debido a eso los trabajadores tuvieron que volver al ingenio antiguo. Este ingenio se entregó en 2015, pero estaba sin funcionar y los trabajadores que estaban en el lugar vieron que los equipos con los que se ensambló el ingenio no son garantizados, porque son de origen chino”, cuestionó Calle.



El gerente de la Empresa Minera Huanuni, Mario Felipez, aseguró a Página Siete que el nuevo ingenio no sufrió ningún daño y que sigue en fase de prueba.



“No hay ningún daño, el ingenio estuvo parado cuatro años, entonces como estamos en la fase de pruebas, es eso lo que impide el trabajo”, explicó.



Este medio le preguntó al gerente si está quemado el transformador o la cañería colapsó, pero el ejecutivo negó esa situación. “Es una información mala, no sé de dónde sacaron eso. Yo le invito a que visiten, son etapas de prueba, donde sí se pueden presentar algunas fugas. En la etapa de prueba tenemos un plan de trabajo y ahí surgen observaciones”, puntualizó Felipez.



Añadió que en la primera etapa de prueba la unión del módulo con las partes fue óptima.





La paralización, según Eddy Calle, provocó que se junte gran cantidad de carga de mineral sin procesar. Calculó al menos 100 mil toneladas, volumen que subirá porque a diario se saca más de 1.000 toneladas.



El estaño acumulado fuera del ingenio no se deteriora, pero corre el riesgo de que los jukos se lo roben. “Estamos preocupados y pedimos que investiguen a las anteriores autoridades de la empresa y dirigentes, porque pueden haber recibido un diezmo para no hacer un correcto control. Pedimos a la empresa china que nos entregue funcionando para que no perjudiquen la producción”, manifestó.



El secretario de organizaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), René Fábrica, demandó que se dé con los responsables por el colapso del nuevo ingenio de 3.000 toneladas Lucianita.



Este dirigente, que es representante de la empresa Huanuni en la Federación de Mineros, aseguró que la nueva factoría “tiene los motores quemados y que todo el sistema de cañerías colapsó cuando se intentaba poner en funcionamiento”.



Para que el ingenio inicie operaciones faltaba agua y un dique de colas. Al respecto, Felipez sostuvo que este aspecto fue corregido, aunque subrayó que el agua está disponible sólo para la etapa de prueba.



El proyecto



El ingenio Lucianita comenzó a ser construido en 2012 por la empresa china Vicztar y el 4 de febrero de 2015 se lo inauguró en un acto público con presencia del presidente Evo Morales.



Sin embargo, el inicio de operaciones estaba previsto para 2016, debido a las pruebas que se debían realizar.



Esa actividad se postergó por la falta de construcción de un dique de colas y la provisión de agua al ingenio.



Los trabajos demandaron una inversión de 50 millones de dólares, con recursos del Tesoro General del Estado (TGE), en calidad de fideicomiso.



Se espera que el ingenio procese 3.000 toneladas por día. Actualmente, en los dos ingenios que operan en Huanuni se produce 1.200 toneladas por día.



La semana pasada, cuando se conocieron las primeras denuncias de fallas, el ministro de Minería, César Navarro, dijo a ANF que estos problemas “pueden haber” y deben ser ajustados por Vicstar.