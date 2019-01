San José entrenó sin Villegas







17/01/2019 - 07:14:22

El Deber.- Sin el entrenador Eduardo Villegas, San José continúo con su trabajo físico-táctico este miércoles para el amistoso contra Deportivo Guaira, mañana jueves en el estadio Jesús Bermúdez (19:30). Fue la primera jornada de trabajo sin el cochabambino que se ausentó a La Paz para sostener una reunión con la Federación Boliviana de Fútbol y definir detalles de su vinculación como técnico de la selección nacional.



Los santos cerraron el trabajo físico de pretemporada con la última sesión en los arenales de Cochiraya (zona norte de la ciudad), donde Jiménez pidió velocidad para dejar un plantel a punto para el estreno ante Nacional Potosí, en la primera fecha del Apertura, este domingo en Oruro (17:15).



Por la tarde, en el complejo Húngaros del 55, los santos desarrollaron sesión de fútbol para preparar el equipo contra los llaneros. El asistente técnico Jaime Jemio paró un onceno con varios cambios en el equipo titular, en relación al año pasado. Ingresaron Roberto Rivas en el arco, el colombiano César Augusto Mena en la defensa, Diego Suárez y Helmut Gutiérrez en la contención, además de Rodrigo Ramallo, Marcelo Gomes y Carlos Saucedo, en el ataque.



Este jueves se cumplirá un trabajo de gimnasio y después fútbol en espacio reducido por la mañana. Posteriormente el plantel descansará para el amistoso contra los venezolanos, cotejo que será aprovechado por la dirigencia para despedir al nuevo seleccionador nacional.



No paran de felicitar



Pese a que Villegas no vino al entrenamiento este miércoles, los aficionados de San José siguen asistiendo a los entrenamientos para felicitar al resto de sus colaboradores por el nuevo reto que tendrán con la Verde.



El más felicitado fue Jaime Jiménez, preparador físico orureño con bastante recorrido en el país y que ahora planificará el tiempo de trabajo para tener una selección nacional, veloz y con resistencia física para la Copa América de Brasil 2019 y las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Pompei



El futuro del mando de San José se mantiene en una incógnita. Tras no llegar a un acuerdo económico con Julio César Baldivieso, Álvaro Peña, Víctor Hugo Antelo y Néstor Clausen, la directiva busca alternativas de entrenadores extranjeros y empezó a sonar fuerte el nombre del técnico argentino Roberto Pompei, que estuvo ligado en Oriente Petrolero entre 2013 y 2015.