Chuquisaca registra leve caída de regalías mineras







17/01/2019 - 07:09:53

Correo del Sur.- Después de un año con récord, las regalías mineras en 2018 sufrieron una leve caída en Chuquisaca, debido a la inactividad de cuatro meses en los que las cooperativas estuvieron regularizando sus documentos.



2017 fue histórico para el Departamento porque ese año se obtuvo Bs 11 millones de ingresos por regalías mineras, un nivel que no tiene comparación con ninguna de las gestiones desde que la Gobernación empezó a controlar la salida de este recurso natural a otros departamentos con fines de exportación, aunque muy lejos de otros departamentos con esa variación.



Sin embargo, las regalías por la gestión 2018 estarán entre los 9 millones y 10 millones de bolivianos.



"Los ingresos por regalías mineras han caído el año pasado, antes era Bs 11 millones pero ahora casi un millón y fracción ha bajado", declaró el director de Minería del Gobierno Departamental, Fermín Montalvo.



El principal motivo de la caída de los ingresos fue porque las cooperativas mineras no trabajaron durante cuatro meses, tiempo que se dedicaron a regularizar sus documentos.



"Entonces han paralizado los cooperativistas y ese ha sido el motivo de la baja", justificó.



La reducción de regalías mineras no fue peor porque las empresas operadoras sacaron más mineral, lo que cubrió en gran medida el déficit generado por las cooperativas.



Respecto al precio, indicó que en 2018 fue "relativamente bueno".



"El precio de los minerales ha bajado pero no mucho; por ejemplo, la libra fina de zinc está en $us 1,20 y el plomo un dólar", detalló.



Si bien se ha mantenido el precio en el mercado, los operadores tuvieron que pagar más por algunos servicios en el extranjero.



"Hay una sobrerecarga que les cobran casi por tonelada $us 300, lo que antes era de sólo $us 80, cuando llevan el concentrado a Chile o a China, ahí les cobran por separar los metales como el zinc que por dentro lleva el indio que cuesta mucho más", explicó Montalvo.



Este recargo quedaría sin efecto en febrero, según conoció la autoridad minera.



PROYECCIONES



Para 2019, se espera que las recaudaciones crezcan en un 80% con la creación de la Secretaría Departamental de Minería porque habrá más control, que ahora lo hará sólo Chuquisaca y ya no Potosí como antes.



La Gobernación todavía no nombró al Secretario de Minería.