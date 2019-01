Exportación, Honduras requiere carne boliviana







17/01/2019 - 07:08:01

El Día.- Productores ganaderos están con muchas expectativas por los mercados que se podrían abrir este año para la carne boliviana. De acuerdo a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), se estarían trabajando en los procesos sanitarios con Honduras, aunque todavía no se conoce el volumen se prevé que este sea un mercado seguro.



Honduras hizo el requerimiento. Javier Landívar, gerente general de Fegasacruz, indicó que Honduras hizo un requerimiento directo, sin embargo, hay condicionantes que se están negociando, sobre todo en lo que son los protocolos sanitarios. "Es bien complicado negociar el protocolo sanitario, pero cuando hay voluntad del país que va a importar, en este caso Honduras, eso se mueve rápido. Por lo que en el transcurso del año este mercado puede llegar a ser efectivo", manifestó Landívar, a tiempo de agregar que los interesados vinieron al país a mediados del año pasado y tuvieron conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y después se hizo el contacto con los ganaderos y los frigoríficos.



Se prevé habilitación documental. De acuerdo a Landívar, aún no se conoce el mecanismo que utilizará Honduras para la habilitación de la exportación, si enviará alguna comisión para inspeccionar el producto o si lo hará vía documentación.



"No sabemos cómo lo harán, derrepente Honduras hace una habilitación documental, es decir que conforme a la documentación que reciba haya satisfacción, aún no lo sabemos, si es el caso se apuraría más la exportación", indicó el gerente de Fesacruz, agregando que quienes se están encargando de la negociación es la Cancillería y el Senasag.



"El requerimiento es un mix de carne variada, entre lo que es carne de primera y para procesar, para poder industrializarla y todo tipo de corte. Ellos tienen un mercado muy importante que es Estados Unidos", acotó.