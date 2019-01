Reunión de cívicos y Conade: Partidos plantean reforzar 21F y se habla de unidad







17/01/2019 - 06:54:04

El Diario.- La mayoría de los partidos políticos llevará pronunciamientos sobre fortalecer el 21F, pero solo uno se refiere a construir una unidad operativa, en la reunión que se llevará a cabo hoy en la ciudad de Santa Cruz. El encuentro fue convocado por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los comités cívicos.



Los temas centrales que se debatirán son la defensa del 21F, la democracia, el respeto a la Constitución y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se prevé contar con la presencia de líderes de la oposición.



Desde las 10 de la mañana cuando se inaugurará el encuentro, los participantes debatirán los temas agendados hasta después de mediodía cuando alrededor de las dos de la tarde convocarán a una conferencia de prensa para informar las conclusiones y posteriormente compartirán un almuerzo.



El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y expresidente Jaime Paz Zamora sugirió que la propuesta de la fuerza política que lo sostiene será conformar una unidad operativa, es decir acciones y ya no discursos.



“La unidad tiene su pedagogía, deberíamos entender la pedagogía de la unidad, porque ésta sigue su propia lógica, se construye no por decreto sino que hay una pedagogía que se debe seguir, entonces parte de esa pedagogía es ir sin mucha bulla, estructurando lo que yo llamo una unidad operativa. Pongámonos de acuerdo en hacer y no en hablar”, dijo Paz Zamora.



En el caso de Comunidad Ciudadana (CC), el candidato y expresidente Carlos Mesa, advirtió que están acudiendo a la reunión con la convicción de que será proponer una agenda abierta para establecer puntos de vista.



“Nosotros creemos que el conjunto de la propuesta debe ser una agenda abierta democrática, en la que por supuesto haya un objetivo común que tenga como base el referéndum de 2016, (…) una agenda para establecer puntos de vistas y como conclusión un documento (…)”, dijo Mesa.



Asimismo la alianza “Bolivia dice No” a través del secretario de organización, Gonzalo Barrientos, señaló que seguirán en la línea que han comenzado hace cinco años, la lucha contra el régimen ya que una forma concreta fue el 21 de febrero de 2016, donde 40 mil militantes estuvieron en las mesas de sufragio para garantizar la transparencia del referéndum.



“En la reunión de Santa Cruz va estar un representante de la alianza Bolivia dice No, hemos tomado esa decisión porque somos consecuentes con la defensa del 21 de febrero, la democracia y el voto del pueblo”, aseveró.



El jefe del MNR, Luis Eduardo Siles confirmó que asistirán a la reunión de Santa Cruz, con los candidatos del binomio que son Virginio Lema y Fernando Untoja, con la propuesta de que se conforme una instancia para que se coordine a nivel de las fuerzas políticas opositoras.



“Están llevando la propuesta de crear una instancia de coordinación de todas las fuerzas de oposición, no necesariamente quiera decir una alianza política, pero por lo menos una instancia para que se coordine, fluya la información y haya mayor comunicación entre las fuerzas de la oposición”, indicó Siles.



Por su parte, el candidato a presidente del binomio de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, aclaró que la invitación del Conade y los comités cívicos no se mencionó la posibilidad de renunciar a las elecciones primarias, lo cual sería un “absurdo”.



“No hemos escuchado una invitación directa de retirarnos del proceso electoral y apoyar una sola candidatura o binomio, ni Conade ni los comités cívicos nos pidieron algo parecido, sin embargo a esta altura me parecería absurdo”, manifestó Cárdenas.



En el caso del Partido de Acción Nacional Boliviana (Panbol) aseguró que no acudirán y en el caso del Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por el gobernador del departamento de La Paz, Felix Patzi, informaron que no hicieron oficial la invitación. Por su lado el Frente Para la Victoria (FPV), no se pronunció.



PIQUETE DE LA COR



El piquete de huelga de la Central Obrera Regional (COR) El Alto Contestataria, instalado en la plaza Abaroa, manifestó mediante su secretaria ejecutiva Martha Yujra, que los partidos políticos deben unirse a la defensa de la democracia, en las calles, porque es la única forma de hacerse escuchar, y ésta debe ser una conclusión de la reunión de Santa Cruz.



“Pido a los partidos políticos que se unan a la lucha en las calles y no participen en las Elecciones Primarias, sino el pueblo los va castigar, porque la democracia pertenece a todos los bolivianos”, dijo Yujra.



En este escenario, el presidente Evo Morales aseguró que el 27E (elecciones primarias del 27 de enero de 2019) se impondrá al 21F (referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 que le negó una nueva repostulación).



“Ante el 21-F de la mentira, el racismo y la provocación antidemocrática, se impondrá el 27-E de la verdad, la tolerancia y la revolución democrática”, expresó Morales, mediante su cuenta en Twitter.



Agregó que el pueblo, en las elecciones primarias, abrirá con su voto un nuevo ciclo de cambio por un presente y futuro, dejando atrás el 21F del “pasado oscuro”.