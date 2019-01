García Linera postula una democracia sin apego religioso a las instituciones







17/01/2019

Página Siete.- El vicepresidente Álvaro García Linera postuló ayer una democracia sin “apego religioso” a las instituciones y con una “creciente participación de los excluidos de las decisiones”.



El Vicepresidente hizo alusión a su modelo de democracia en un acto de saludo protocolar de 35 diplomáticos acreditados en Bolivia en el nuevo palacio de gobierno o Casa del Pueblo.



El mandatario abogó por una “democracia renovada” sin exclusión de nadie en la toma de decisiones, para lo cual se debe generar espacios de mayor participación de los jóvenes, trabajadores, mujeres y migrantes.



“Democracia, pero con creciente participación de los excluidos de las decisiones, no como apego religioso a las instituciones”, planteó.



Una democracia sin apego religioso a las instituciones. Esta idea llamó la atención en las redes sociales. “¿Está perfilando una ‘democracia’ como hay en Cuba o en Venezuela?”, cuestionó el usuario Abner Tito.



El Gobierno afronta varias denuncias por vulneración de principios democráticos y de la independencia de poderes, una de ellas radica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.



Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Órgano Ejecutivo no respetó los resultados del referendo del 21 de febrero que rechazó otra postulación del presidente Evo Morales para el periodo 2020-2025.



También se ha denunciado ante organismos internacionales que el Órgano Electoral decidió habilitar a Evo Morales y García Linera como candidatos a pesar de que la Constitución Política del Estado establece una sola reelección continua.



El Tribunal Constitucional Plurinacional, afín al Gobierno, también “desactivó” artículos de la Constitución que ponen candados a la reelección perpetua y habilitó al Presidente para que postule a la presidencia de manera indefinida.



Una de las bases de la democracia es el respeto a las instituciones del Estado, el cumplimiento de las leyes y los resultados de los procesos electorales.



El académico español Antonio Cañizares reflexiona que actualmente existe la “tentación” de fundar la democracia “en un relativismo moral que pretende rechazar toda certeza sobre el sentido de la vida del hombre, su dignidad, sus derechos y deberes fundamentales: con frecuencia la verdad se sustituye por la negociación habilidosa”.



García Linera, en el acto, pidió a los diplomáticos respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos. “Nadie tiene derecho de enseñarnos nada como tampoco nosotros tenemos derecho a enseñarles a ustedes nada, respetémonos en lo que somos y lo que hacemos”, exhortó el mandatario.



Vice agradece a países por el respaldo al desarrollo



El vicepresidente Álvaro García Linera recibió ayer el saludo protocolar de inicio de año del cuerpo diplomático acreditado a Bolivia, en el que agradeció el acompañamiento y el apoyo al desarrollo de Bolivia, después de años de postergación.



“Parte de los logros lo debemos al apoyo del mundo, sin el acompañamiento de la comunidad internacional no hubiésemos legado donde estamos. (…) Les pedimos que nos sigan acompañando con el respeto con el que lo están haciendo”, remarcó en su discurso y aseguró que Bolivia es un país que “está floreciendo”, “que está subiendo”, “que está mejorando”.



“Que nos acompañen en este proceso de renacimiento”, dijo.



García Linera agradeció en nombre del presidente Evo Morales y del pueblo boliviano la ayuda de la comunidad internacional para el desarrollo “de un pueblo que tenía ese derecho”.



“La incertidumbre mundial y el desorden mundial es complicado, pero también trae sus cosas buenas, la obligación del respeto mutuo, la obligación de que nadie tiene que obedecer al otro y que nadie puede mostrarse como superior al otro”, dijo.