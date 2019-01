ONU pide que no haya obstaculizaciones a las elecciones primarias en Bolivia





16/01/2019 - 21:54:12

La Paz, (ABI).- El coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Mauricio Ramírez, pidió el miércoles que no haya "obstaculizaciones" para el desarrollo de las inéditas elecciones primarias que se celebrarán el 27 de enero en el país.



"Que se haga de manera libre y que no haya obstaculizaciones para que se lleve a cabo un proceso electoral democrático libre y con respeto a los derechos humanos de todos los bolivianos", dijo a los periodistas.



Las primarias partidarias es un proceso previo a las elecciones generales de octubre de este año, cuando el presidente Evo Morales se enfrentará a candidatos de ocho partidos y alianzas de la oposición.



Algunos candidatos opositores y detractores de la implementación de las primarias cuestionaron ese proceso democrático, al que calificaron de "mero trámite", y convocaron a sus militantes a no acudir a votar.



"Para las Naciones Unidas lo importante es hacer que en el país se lleven a cabo elecciones transparentes, libres, donde todos los bolivianos tengan el derecho a la participación, al voto", enfatizó Ramírez con respecto a la importancia de elecciones democráticas.