Diputados de México aprueban creación de la Guardia Nacional







16/01/2019 - 21:50:37

RT.- La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles el dictamen de la Guardia Nacional, la nueva corporación que se desplegará en todo el país para realizar labores de seguridad pública.



Con 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma para crear la Guardia Nacional.



La creación de la Guardia Nacional, que fue impulsada por el partido oficialista Morena, contó con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados comenzó la discusión de los artículos reservados.

Intenso debate



La sesión de este miércoles fue muy intensa desde el principio, pues la oposición acusó que el partido oficialista Morena circuló la reforma de ley apenas unos minutos antes de que iniciara la discusión: "Esta no es la forma de procesar una reforma constitucional", dijo Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano.



Durante la discusión, el diputado Mario Delgado, coordinador del partido Morena en el Congreso, consideró que la reforma aprobada contribuye a la pacificación del país latinoamericano: "Imaginemos que el día de hoy estamos firmando un acuerdo por la paz", dijo en sesión.



Por su parte, Jorge Romero Herrera, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), criticó que la creación de la Guardia Nacional y consideró que es el principio del "desmantelamiento de todas las demás corporaciones policíacas".



Entretanto, los diputados de Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna unos minutos para mostrar unas camisetas con la leyenda "La guerra no hace la paz".



"Los resultados de la estrategia de seguridad pública, basada en el despliegue de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, han derivado en más violencia", dijo en su intervención la diputada Adriana Medina.



¿En qué consiste?



Entre los objetivos de la Guardia Nacional está capacitar a 50.000 efectivos, provenientes de la Policía Naval y Militar, las Fuerzas Armadas y otros jóvenes que deseen ingresar, para desplegarlos en 266 regiones a lo largo del territorio mexicano.



En respuesta a las críticas, el partido Morena cambió su posición inicial y en la reforma aprobada quedó establecido que la nueva corporación tendrá un mando civil y formará parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aunque la disciplina, profesionalización, capacitación y régimen de prestaciones sociales quedará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



De acuerdo con la iniciativa, la nueva corporación participará en salvaguardar "la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio".



La Guardia Nacional también podrá ayudar en la investigación de los delitos, aunque especifica que actuarán bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.



Las críticas a la Guardia Nacional



La Constitución mexicana establecía en su Artículo 21 que la seguridad pública era responsabilidad de las autoridades civiles y estaba a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios.



Con lo aprobado en la Cámara de Diputados este miércoles, la Guardia Nacional también será responsable de las labores de seguridad pública de manera indefinida, un aspecto que preocupa a los especialistas.



Académicos y organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidieron reiteradamente no aprobar la propuesta de la Guardia Nacional al considerar que refuerza la militarización de la seguridad pública.



Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló durante las audiencias públicas en el Congreso que "cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad, aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados".



En la reforma aprobada, quedó establecido que la capacitación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por "el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones".



Sin embargo, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, acusó durante las audiencias públicas de la semana pasada que el dictamen no responde a los parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana, al argumentar que "la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles".