Kate Middleton y Meghan Markle enfrentadas por sus agendas







16/01/2019 - 19:37:25

Quien.- La atención que generan las esposas de los príncipes William y Harry ha producido gran revuelo en todo el mundo. Los cuestionamientos sobre si se llevan bien o no, quién es más elegante o cercana con la gente y un largo etcétera han producido un verdadero revuelo mediático que tiene su mejor campo de batalla en las redes sociales.



El trabajo en sus respectivas oficinas para evitar cualquier motivo de confrontación de estilo no es cosa fácil pero hoy parece que ha sido inevitable.





Primero le tocó el turno a Kate Middleton que visitó el Royal Opera House, donde se reunió con varios miembros del equipo del Royal Ballet.





Ahí pudimos ver a la Duquesa de Cambridge que quizá sabiendo el día de hoy también Meghan tendría un acto oficial, eligió un outfit de color vibrante para no pasar desapercibida.



La esposa de William utilizó su mejor arma para causar más empatía en sus súbditos, sí, nos referimos a su gusto por reciclar. Kate volvió a llevar un dos piezas, saco y falda, de Oscar de la Renta colección 2015 que lució en febrero de 2017 y cuyo precio fue de 41,990 pesos. En cuanto a accesorios también recicló la bolsa modelo Midi Mayfair bag de la firma Aspinal of London de 13,700 pesos y estrenó uno salones de charol modelo Nada Pebble de Rupert Sanderson de 13,000 pesos.



Kate se mostró muy interesada en conocer cada detalle que hay detrás de una presentación del Royal Ballet, del cual también la princesa Diana era gran admiradora.





No es un secreto la fama de compradora compulsiva que se ha ganado Meghan Markle. Recientemente el blog UFO No More Blog publicó los gastos de las royals en moda. No fue una sorpresa ver a la Duquesa de Sussex en el primer puesto con la friolera cantidad de 9,650,000 pesos. Es justo decir que este informe incluye el vestido de novia que la ex actriz pagó de su bolsillo.



Aún así es evidente el gusto de la esposa de Harry por las grandes marcas y la fama de gastadora la persigue allá donde aparece con un modelo de alta costura. No hay que dejar de reconocer el esfuerzo de Meghan por llevar firmas low cost en sus recientes apariciones públicas. Este fue el caso de hoy que quizá también sabiendo que compartiría agenda con su cuñada, ha puesto mayor atención en este punto.





La Duquesa de Sussex lució un vestido ajustado que dejó a la vista su silueta premamá de la firma H & M cuyo precio es de 700 pesos, lo combinó con un hermoso abrigo color camel de la casa de moda italiana Emporio Armani de 45,000 pesos y el clásico maxi bolso de cadenas de Stella McCartney de 21,500 pesos que es ideal por lo práctico de su tamaño para el día a día .



Meghan se veía muy guapa con ropa pre mamá en este acto donde visitó las instalaciones de Mayhew, una fundación dedicada al cuidado de los animales.



Enfrentadas o no, seguro la princesa Diana se sentiría orgullosa de sus dos nueras que se han convertido en dignas herederas de su estilo.