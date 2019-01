Doctora Ana María Polo se luce como quiere: en bikini y feliz







16/01/2019 - 19:31:41

Perú21.- La doctora Ana María Polo (59) se encuentra en Las Bahamas gozando de unas paradisíacas vacaciones y decidió publicar una fotografía en bikini que viene sorprendiendo a todos sus fanáticos en Instagram y más redes sociales.



La conductora de "Caso Cerrado" tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram y no es para menos. La abogada Ana María Polo siempre publica diversas fotografías y videos que buscan hacer reflexionar a todos sus fanáticos.



Ana María Polo también publicó un video donde indica que le gusta mucho el mar y contó un poco de sus aventuras. "Hace poco tuve la oportunidad de conocer un pedacito del mundo que de verdad me fascino, les hablo de los cayos que componen Exumas en Las Bahamas, como saben soy amante al mar y la naturaleza", indicó en Instagram.

"He visto pocos lugares como este, en donde conectas de una forma directa con el mar y criaturas espectaculares, como es el caso de los maravillosos tiburones gato que están en Compass Cay. Aquí puedes nadar con ellos, alimentarlos y son tan gentiles que hasta puedes tocarlos", indicó la conductora de "Caso Cerrado".



Como se recuerda, la Dra. Ana María Polo es una de las figuras más conocidas de la televisión en América Latina. Polo es conocida por la seriedad con la afronta sus casos en Telemundo.