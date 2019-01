Justin Bieber y Hailey Baldwin fijan la fecha de su boda





16/01/2019 - 19:26:04

Quien.- Tal y como se venía especulando desde que trascendió que Justin Bieber y Hailey Baldwin habían contraído matrimonio el pasado septiembre e n una rápida ceremonia en el registro civil de Nueva York, la pareja de recién casados tiene previsto organizar otra de carácter religioso en la que sí habrá invitados y para la que por fin habrían elegido un día y un lugar.



Aunque no han trascendido los detalles exactos, varias fuentes cercanas a los dos jóvenes aseguran que el enlace tendrá lugar en los próximos meses basándose en el hecho de que ya han enviado los mensajes de aviso a sus familiares y amigos para que marquen la fecha en sus agendas. En su afán por mantener en la más estricta intimidad su enlace, el cantante y la modelo no habrían especificado en esa especie de pre-invitaciones dónde se celebrará exactamente para evitar filtraciones.





"Son muy felices e inseparables. Están encantados de poder compartir finalmente su amor y compromiso con sus familiares y amigos. Quieren que todo sea una gran sorpresa para los asistentes, desde la música a los pequeños detalles que tienen preparados para ellos", ha asegurado un informante al portal Entertainment Tonight.



La madre de la estrella del pop, Pattie Mallette, ha querido ofrecer una especie de regalo de bodas adelantado a su hijo y su nuera mientras ellos afrontan los últimos preparativos de la gran fiesta que organizarán acabando de una vez por todas con los incómodos rumores que apuntaban a que no veía precisamente con buenos ojos la relación de Justin con Hailey. Una serie de tuits publicados en su supuesta cuenta de Twitter, antes de que el propio intérprete confirmara que se habían casado al referirse a la modelo como su esposa en sus redes sociales, parecían dar a entender que no le hacía demasiado gracia la rapidez con que había evolucionado su romance.



Sin embargo, Pattie ha desmontado ahora esa teoría publicando en su perfil de Instagram un simpático selfie en el que Hailey aparece dándole un cariñoso beso en la mejilla con un mensaje dirigido a la joven: "¡Qué regalo!". De esa forma ha dejado claro, si alguna vez tuvo sus dudas respecto a la modelo, estas han quedado definitivamente atrás.



Ver esta publicación en Instagram What a gift! 😍 Una publicación compartida de Pattie Mallette (@pattiemallette) el 15 Ene, 2019 a las 4:54 PST