Mariah Carey demanda a ex asistente personal por intento de extorsión





16/01/2019 - 19:24:12

Quien.- Una vez más, Mariah Carey se encuentra en una disputa legal con una de sus ex colaboradoras profesionales debido a que este quiso extorsionarla al amenazarla con publicar una serie de videos íntimos a cambio de dinero.



De acuerdo con el portal TMZ, Lianna Azarian habría grabado en secreto a la cantante en situaciones de “naturaleza íntima” que serían publicados en caso de que Mariah no le pagara 8 millones de dólares y además de dejarla seguir usando su tarjeta de crédito.





Aunque no se han dado a conocer muchos detalles sobre la demanda, la cantante y afectada aseguró que en caso de hacerse públicos serían extremadamente dañinos para su imagen.



Según el mismo medio, Mariah contrató a Lianna Azarian en 2015 como su asistente ejecutiva a quien pagó cerca de 327 mil dólares al año. No obstante, en algún momento de su relación laboral, la intérprete de ‘We Belong Together’ notó que compraba artículos personales con su tarjeta de crédito y en varias ocasiones usó su famoso nombre para obtener grandes descuentos en compras propias.



Posteriormente, las extorsiones comenzaron en 2017 luego de que Mariah tomará cartas en el asunto y la despidiera. Sin embargo, la ex asistente nunca devolvió los videos.



Esta disputa legal llega apenas unos días después de que la cantante y su ex gerente, Stella Bulochnikov llegaran a un acuerdo legal, luego de que esta última acusara a la ex de Luis Miguel por acoso sexual. Finalmente, ese juicio derivó en que cada quien asuma con los honorarios de sus propios abogados.