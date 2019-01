Romero: Nuevo examen de admisión para postulantes a Anapol será gratuito







16/01/2019 - 19:02:34

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el miércoles que el nuevo examen que rendirán los postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) no tendrá ningún costo, debido a que la prueba inicial fue anulada por hechos de corrupción.



"Vamos a iniciar un nuevo procedimiento de admisión, este nuevo procedimiento de admisión nosotros esperamos cumplirlo en el curso de 60 días. No va a implicar gastos para los postulantes, no va haber costos adicionales, sería injusto", dijo a los periodistas.



La anterior semana se descubrió una "asociación criminal" que sustituía exámenes de admisión a la Anapol y tras las primeras investigaciones existen dos personas recluidas en centros penitenciarios.



Romero añadió que el daño económico ocasionado a la institución policial es evidente y que éste deberá ser resarcido por los responsables de los hechos irregulares.



También dijo que el nuevo examen será elaborado dos horas antes con el objetivo de otorgar transparencia a los postulantes a Anapol.



"La realización de la prueba va a ser calificada a través de un sistema de scanner, dos computadoras para tener en tiempo real las notas e inmediatamente, después de que el scanner nos procese las notas, se va a proceder a la publicación de las mismas", detalló.