Morales dice que crecimiento de Bolivia es fruto de un trabajo arduo y responsable y no un milagro





16/01/2019 - 12:49:37

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el miércoles que el crecimiento económico sostenido de Bolivia, que este año se situó nuevamente en primer lugar de la región, es fruto de un trabajo arduo y responsable en el manejo de las finanzas y no un "milagro boliviano", como afirman algunos medios de prensa internacional.



"Medios internacionales siguen destacando el crecimiento económico boliviano. Hablan del "milagro boliviano", pero no se trata de un milagro, sino de un trabajo arduo y responsable en el manejo de nuestras finanzas", escribió en su cuenta de Twitter.



El primer presidente indígena de Bolivia dijo que ese trabajo arduo y responsable tiene el objetivo de que "el pueblo boliviano viva cada vez mejor".



Bolivia cerró 2018 nuevamente como líder en crecimiento económico en la región, con una expansión superior a 4% de su Producto Interno Bruto (PIB), con perspectivas positivas de sostenibilidad para este año.



Según datos oficiales, la economía boliviana registró un promedio de crecimiento de 4,9% entre 2006 y 2017, período en el que más de 3 millones de personas salieron de la pobreza.



Según esa fuente, el dinamismo del PIB boliviano se sustenta en el mercado interno, la inversión pública y en el buen momento del sector agropecuario, financiero, la industria manufacturera, el transporte, el comercio y la producción de hidrocarburos y minerales.