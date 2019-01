COB respalda a López y rechaza confabulación de la oposición para desprestigiar al Gobierno







16/01/2019 - 11:32:46

La Paz, (ABI).- El secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana (COB) y dirigente de los petroleros del país, Nicanor Baltazar, respaldó el miércoles a la ministra de Comunicación, Gisela López, que denunció acoso político de líderes de la oposición, y rechazó la confabulación de sectores radicales de la derecha para desprestigiar al Gobierno del presidente Evo Morales.



"La ministra (Gisela López) seguramente va a salir airosa, porque hacer una encuesta no es un pecado y si esa encuesta ha salido en favor del presidente (Evo Morales) eso le ha dolido a la oposición y es por eso que están queriendo hacer estas demandas", explicó.



Legisladores de Unidad Demócrata (UD) interpusieron dos denuncias penales contra la Ministra de Comunicación, asegurando que incurrió en supuestos delitos al difundir una encuesta en favor del presidente Evo Morales, candidato a la reelección.



La Ministra de Comunicación calificó a esa campaña de ataques "infames" de la oposición para acaparar la atención de los medios de prensa con fines electorales y dejó en claro que no cometió ningún acto contrario a la ley.



En esa línea, el dirigente de la Central Obrera Boliviana "desacreditó" esas acciones de la oposición que -dijo- tratan de desprestigiar al Gobierno de Morales tomando en cuenta que no proponen nada al país y solamente se dedican a "criticar desesperadamente".



"Nosotros vamos a respaldar siempre cualquier cosa que sea en contra del Estado (...) Totalmente desacreditamos estas acciones como dirigentes y tenemos un compromiso con el proceso de cambio", puntualizó.



En las últimas horas, López recibió muestras de apoyo por el acoso político de la que es víctima, de diferentes sectores políticos, organizaciones sociales e instituciones.