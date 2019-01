México dispuesto a mediar en crisis de Venezuela y Nicaragua







16/01/2019 - 11:15:05

VOA.- El gobierno de México quiere servir de mediador en un eventual diálogo para poner fin a los conflictos internos que tienen en crisis a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, según dijo el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes.



El alto funcionario se dirigió al Senado el lunes, donde informó sobre la voluntad del gobierno que lidera Manuel López Obrador para participar en una posible solución a la crisis que viven las dos naciones.



Medios locales citaron a Reyes, quien además dijo durante su comparecencia previa a su ratificación en el cargo, que las autoridades mexicanas no acompañarán acciones que puedan afectar a los pueblos de Nicaragua y Venezuela.



México se abstuvo de votar una declaración conjunta de los países que conforman el Grupo de Lima, que a comienzos de enero pidieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro que no asumiera el segundo mandato presidencial y entregara el poder a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, hasta que se realicen nuevas elecciones.



"México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país", dijo Reyes ante el Senado.



Luego explicó que su país no quiere "caer en el extremo antagonista" en el que cree que están los involucrados en el conflicto venezolano.



"Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de generar puentes de diálogo (...) (México) está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador en los conflictos internos", expresó, según el reporte de medios locales como La Razón.



El funcionario también aludió al caso de Nicaragua: "Subrayo que México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto, con pleno respeto a sus asuntos internos y a su autodeterminación".



La crisis en Nicaragua y Venezuela ha puesto en vilo la región, después que asuntos internos han provocado revueltas, violencia, muertos y un éxodo creciente de ciudadanos de ambos países que buscan escapar de la situación.



La violación de derechos básicos como la libertad de prensa y el acoso contra medios de prensa y periodistas ha sido denunciado por gobiernos y organismos regionales.



La OEA recientemente condenó la situación de ambas naciones, instando a desconocer el gobierno de Maduro y mostrando detalles por los cuales debería aplicarse a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana. Tanto Maduro como Ortega rechazan las denuncias que catalogan de "injerencistas".