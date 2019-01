Trump firmará proyecto de ley para pagar a empleados cuando reabra el gobierno







16/01/2019 - 11:12:50

VOA.- El presidente Donald Trump tiene previsto firmar un proyecto de ley el miércoles que garantizaría el pago de salarios a los trabajadores federales cuando reabran las operaciones del gobierno, a 26 días del cierre parcial y sin que sea aún claro cuándo o cómo será solucionada la crisis.



La firma del documento titulado "Government Employee Fair Treatment Act of 2019" está previsto para las 2:15 p.m. en la Casa Blanca.



El proyecto había sido aprobado por el Senado estadounidense el 10 de enero pasado y busca la forma de que los trabajadores federales no pierdan dinero por el extendido cierre, el más largo en la historia de Estados Unidos.



Entre los aspectos que contempla está que los empleados cobren sus salarios lo antes posible una vez que el gobierno vuelva a funcionar. La medida incluye a unos 800.000 empleados federales que permanecen en licencia obligatoria o trabajando pero sin recibir sus cheques.



Todo esto mientras demócratas y republicanos no consiguen ponerse de acuerdo acerca del financiamiento del muro fronterizo prometido por Trump desde su campaña presidencial en 2016. El presidente estadounidense ha dicho que necesita 5.700 millones de dólares para levantar la estructura con la que busca hacer frente a la emigración ilegal y las drogas.



Los demócratas sostienen que es "inmoral" levantar un muro y han pedido a Trump que abra el gobierno para seguir negociando. Han ofrecido 1.300 millones de dólares para otros esfuerzos de seguridad fronteriza como tecnología, pero no para el muro que separe a México.



Trump ha dicho que podría declarar el estado de emergencia nacional, pero aún no toma la medida, y ha criticado y culpado a los demócratas del cierre que comenzó el 22 de diciembre pasado.



De prolongarse otra semana la actual paralización, los trabajadores afectados perderán un segundo cheque de pago este año.



Trump dijo el martes que llamó a decenas de miles de empleados federales a trabajar sin remuneración para procesar los reembolsos de impuestos, mantener la seguridad de los vuelos, inspeccionar los suministros de alimentos y medicamentos y otras tareas vitales para suavizar el impacto del cierre.



Las compañías financieras han implementado programas para ayudar a esos trabajadores a lidiar con una pérdida repentina de ingresos, mientras que varios restaurantes están regalando comidas a trabajadores federales.



La organización benéfica World Central Kitchen, que es conocida por su trabajo de alimentación de personas en zonas de desastre como Puerto Rico después que un huracán devastó el territorio de EE. UU. en 2017, abrirá un puesto emergente en Washington para alimentar a los empleados federales.



El sitio se encuentra en Pennsylvania Avenue, a medio camino entre el Capitolio y la Casa Blanca, y el fundador del grupo, el chef José Andrés, dijo que la ubicación es simbólica acerca de la necesidad de que los estadounidenses se unan.



"Vamos a estar abiertos para cualquier familia federal que necesite alimentos. Tendremos alimentos para que usted coma o alimentos para llevar a casa. Pero también espero que sea un llamado a la acción para nuestros senadores y congresistas, y especialmente para el presidente Trump para asegurarnos de que terminemos este momento en la historia de EE.UU., donde las familias están a punto de pasar hambre", dijo Andrés en un video de Twitter anunciando el proyecto.



Lo que dicen las encuestas



El martes Trump invitó a senadores demócratas a un almuerzo, pero no a los líderes. La invitación fue rechazada.



Mientras que Trump y los líderes demócratas se culpan entre sí por la situación que se prolonga, una serie de encuestas recientes han puesto más responsabilidad en el presidente.



Una encuesta de Reuters / Ipsos publicada el martes indicó que el 51 por ciento de los encuestados culpan a Trump y el 34 por ciento a los demócratas en el Congreso.



En la misma encuesta, el 62 por ciento de las personas dijeron que apoyan la adición de más agentes de patrulla fronteriza, y hubo una división casi uniforme del 43 por ciento de las personas que apoyan y se oponen a establecer un muro o cualquier límite físico en la frontera.



El Senado y la Cámara de Representantes debían estar en receso la próxima semana con los miembros que regresan a sus distritos locales, pero los líderes de ambas cámaras han dicho que la interrupción se cancelará si el cierre sigue vigente, lo que parece probable.



"Vamos a permanecer cerrados durante mucho tiempo, si es necesario", dijo Trump a sus partidarios en una conferencia telefónica el martes.



En el Congreso, la Cámara aprobó varios proyectos de ley que seguirían el plan de la líder demócrata Nancy Pelosi para reabrir el gobierno por ahora y debatir la frontera más adelante, mientras que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no presentará ninguna legislación que Trump no apoye.



McConnell pidió el martes a los demócratas del Senado que tomen "una decisión importante".



"Podrían estar de acuerdo con el sentido común, con los expertos fronterizos, con los trabajadores federales, y con sus propios registros de votaciones pasadas, por cierto, o podrían seguir siendo espectadores pasivos quejándose de los márgenes mientras la portavoz (Pelosi) se niega a negociar con la Casa Blanca", dijo McConnell.