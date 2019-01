John Wick 3: Lanzan teaser y póster de la película







16/01/2019 - 08:47:19

Perú21.- “John Wick” no está retirado, el asesino a sueldo regresa para su tercera entrega y el estudio Lionsgate Movies compartió una primera vista de la película que llegará a los cines el 17 de mayo de 2019.



El teaser de tan solo 10 segundos de duración, anuncia que el tráiler de la tercera película de “John Wick” se publicará el jueves, aunque no se ha mencionado una hora exacta.





Asimismo, también se confirmó el título completo de la película a través de póster que se compartió en Twitter. El nombre oficial es "John Wick: Capítulo 3 – Parabellum".



The clock is ticking… #JohnWick3pic.twitter.com/fWKvHuUs1e

— John Wick: Chapter 3 - Parabellum (@JohnWickMovie) 15 de enero de 2019



La imagen muestra a Keanu Reeves como John Wick bajo la lluvia frente a una presunta puerta de vidrio. “Continental NYC” y “excommunicado" se pueden leer al revés.



We’ll be seeing you…John Wick: Chapter 3 – Parabellum is in theaters May 17. #JohnWick3pic.twitter.com/5JV41DW7wZ

— John Wick: Chapter 3 - Parabellum (@JohnWickMovie) 15 de enero de 2019



Cabe señalar que en “John Wick 3”, Ian McShane y Lawrence Fishburne volverán a interpretar sus roles de las películas anteriores, y el nuevo reparto incluye a Asia Kate Dillon (Orange is the New Black), Mark Dacascos (Cradle 2 The Grave), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine, The Good Place) y Angelica Huston (Isle of Dogs).