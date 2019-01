Muestran el primer smartphone plegable ya disponible en el mundo







16/01/2019 - 08:31:50

Actualidad.- La compañía china Royole demostró en vivo las características del teléfono inteligente Royole FlexPai, que, según la empresa, es el primer "smartphone" plegable disponible comercialmente en el mundo. La exhibición se produjo durante la feria internacional de tecnología Consumer Electronics Show 2019 (CES), celebrada la semana pasada en Las Vegas (Nevada, EE.UU.).



El dispositivo tiene una pantalla AMOLED flexible de 7,8 pulgadas y se dobla 180 grados. Su resolución es de 1920 x 1440 píxeles en la posición desplegada. El teléfono cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon de 2,8 GHz y viene con una batería de 3.800 mAh.



Desde la empresa afirman que la pantalla puede ser doblada hasta 200.000 veces.







Además, el "smartphone" ofrece dos ranuras SIM e intenta proporcionar un sistema de detección automática que solo muestra el contenido en la mitad de la pantalla plegada que se esté viendo en un momento dado. Al abrirse el dispositivo, el contenido se amplia para toda la pantalla.



El FlexPai ya está disponible para la compra en el mercado chino, a un precio de 8.999 yuanes (unos 1.320 dólares). Sin embargo, para algunas publicaciones especializadas, la calidad del dispositivo no parece cónsona con su alto precio.





Según The Verge, durante la presentación en la CES 2019 el "software" de FlexPai pareció lento, las aplicaciones se abrían continuamente de forma accidental y la orientación seguía cambiando al azar. Además, se notaron bandas de color y áreas oscuras en el centro de la pantalla.



En lo que se refiere al proceso de cambio entre los dos modos del "smartphone", de acuerdo con el portal, se requiere una "buena cantidad de fuerza por parte del usuario" para llevarlo a cabo.



Con FlexPai la compañía china logró adelantarse en ventas a Samsung, que el pasado 8 de noviembre presentó su primer teléfono inteligente plegable. Se informó que este dispositivo saldría al mercado el próximo marzo. Muestran el primer "smartphone" plegable ya disponible en el mundo





El Royole FlexPai ya se puede comprar en China por unos 1.320 dólares, pero en opinión de algunos expertos parece no justificar tan alto precio.





