Brexit: Gobierno británico enfrenta moción de censura tras votación







16/01/2019 - 08:28:17

VOA.- La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, enfrentará una moción de censura el miércoles, luego de que el parlamento de su país desaprobó el acuerdo para el Brexit con amplio margen.



El líder opositor laborista Jeremy Corbyn presentó una moción de censura alegando lo que catalogó como "la absoluta incompetencia de este gobierno".



May tratará de mantenerse en su puesto en medio de su fracaso al buscar apoyo para su plan de divorcio negociado con la Unión Europea. Se esperaba la derrota, pero el resultado de 432 votos en contra frente a 202 ha sido devastador para May.



Se espera que su Partido Conservador, y el Partido Unionista Democrático, que lo respalda, rechacen la moción laborista.



La agencia Reuters reportó que las bolsas mundiales resistían la derrota parlamentaria sufrida por May, debido a que los inversores vieron la posibilidad de un posible estancamiento legislativo que fuerce a Londres a aplazar su salida de la Unión Europea.



La Unión Europea por su lado intensificaba los preparativos para un Brexit sin acuerdo tras la votación de Londres, dijo antes el miércoles el negociador comunitario, Michel Barnier. Bruselas "teme más que nunca que exista un riesgo" de salida caótica.



Barnier lamentó el masivo rechazo del parlamento británico al plan de May.



"Pase lo que pase, la ratificación del acuerdo de salida es necesaria. Es una precondición", explicó Barnier.