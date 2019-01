La UE propone a Londres no salir del bloque o celebrar otro referéndum Publicado: 16 ene 2019 10:59 GMT | Última actualización: 16 ene 2019 12:16 GMT





RT.- Varios altos funcionarios de la Unión Europea han expresado su opinión acerca de la votación sobre el acuerdo del Brexit y las próximas medidas que debería adoptar el Reino Unido tras el rechazo este martes del proyecto propuesto por la primera ministra británica, Theresa May. Desde Bruselas se afirma ahora que la mejor opción para Londres en este punto es permanecer en la UE.



"¿Si el acuerdo es imposible y nadie quiere el "no-deal"(no acuerdo), entonces quién finalmente tendrá el coraje de decir cuál es la única solución positiva?", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta personal de Twitter.



Por su parte, Carl Bildt, copresidente del Consejo Europeo sobre Relaciones Exteriores y ex primer ministro de Suecia, opinó que la salida del Reino Unido de la Unión Europea debe ser aplazada. "Si nadie quiere el "no-deal", entonces el Brexit simplemente debe ser postergado", declaró. En su opinión, debe celebrarse el nuevo referéndum sobre el Brexit, que se puede organizar junto con las elecciones al Parlamento europeo en mayo.



Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llamó al Reino Unido a "aclarar sus intenciones lo antes posible" y precisó que "casi se acabó el tiempo". El coordinador del Parlamento europeo para el Brexit, Guy Verhofstadt, reiteró, a su vez, que "ahora es el momento de averiguar que quieren los parlamentarios del Reino Unido".



La Cámara de los Comunes rechazó en la tarde de este martes el acuerdo del Brexit presentado por la primera ministra británica, Theresa May, abocando el proceso a una nueva fase de incertidumbre.



Tal como estaba previsto, una parte de los diputados conservadores, junto a toda la oposición laborista, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), el Partido Liberal Demócrata y el Partido Unionista Democrático (DUP) votaron en contra del acuerdo, tumbando la propuesta de la jefa del Ejecutivo británico.