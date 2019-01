Cómo combatir el crapware, los programas preinstalados que te roban datos y espacio en tu celular







16/01/2019 - 08:25:59

BBC.- Cuando compras un teléfono, computadora o tableta nueva, lo más habitual es que algunas aplicaciones y programas ya estén preinstalados.



Es lo que se conoce como "software de fábrica", "crapware" o "junkware" (software basura), pues suele ser de poca utilidad y a menudo ocupa un espacio que podrías usar para otros elementos.



Se trata de programas muy variados, desde navegadores web hasta redes sociales, audiolibros o aplicaciones para editar música.



La mayoría de este tipo de software tiene fecha de caducidad y consiste en versiones de prueba de varios días o semanas.



Sin embargo, otra parte del "crapware" se queda en tu dispositivo para siempre (y sin tu permiso).





El problema es que a menudo supone un gasto innecesario de datos y de memoria.



O simplemente no quieres tenerlas en el celular con apps que no te aportan nada.



Por eso muchos usuarios de Samsung se mostraron ofendidos cuando se supo recientemente que la aplicación de Facebook viene instalada por defecto en varios modelos de la marca.









La práctica, sin embargo, está muy extendida entre los fabricantes de celulares.

"Te están mintiendo"



Por ejemplo, muchas marcas que usan Android y quieren incluir los servicios de Google se comprometen a insertar por defecto una serie de aplicaciones.



"Si les preguntas a los fabricantes por qué instalan ese tipo de cosas, te dirán que lo hacen porque te están ofreciendo un valor tradicional. Pero te están mintiendo", escribió en su blog el periodista tecnológico Adrian Kingsley-Hughes.



"Lo hacen porque las empresas les pagan para ello".



Kingsley-Hughes asegura que la única excepción a este fenómeno es Apple -el motivo es que fabrica su propio software, iOS- y que, en general, "los fabricantes de hardware están felices de instalar aplicaciones basura en sus nuevos dispositivos por unos pocos dólares".



¿Qué hacer para eliminar esos programas y aplicaciones?



Prueba con estos 3 pasos:

1. Desinstala la aplicación



El hecho de que una aplicación esté preinstalada no significa que sea absolutamente imposible de desinstalar.



La manera más fácil de comprobarlo es pulsar durante un tiempo el logo de la aplicación y observar si aparece la opción "Desinstalar" o buscar la aplicación en el menú "Ajustes".

2. Desactiva o deshabilita



Si no pudiste desactivar la app siguiendo el primer paso (de hecho, eso suele ser lo más habitual), puedes tratar de deshabilitarla.



Para ello, búscala en "Ajustes" y elige la opción "Desactivar" o "Deshabilitar".



Esa es la opción que aplicaron muchos usuarios de Samsung que no querían tener la app de Facebook en el celular.



Debes tener en cuenta que esta no es la opción definitiva para librarte por siempre del "crapware", pero es una forma sencilla de evitar que esos programas se ejecuten sin tu permiso y recuperar algo del espacio que utilizan.

3. Desinstala con root



Esta opción es un poco más compleja, pero efectiva.



Para ello, deberás buscar la manera desrootear tu dispositivo, es decir, modificar el sistema operativo para conseguir el control total sobre él, y después usar una aplicación para desinstalar las esos programas a la fuerza. Algunas incluso te permiten borrarlas todas a la vez.



Puede que no merezca la pena ejecutar todo ese proceso, pero si lo que quieres es eliminar definitivamente el software de fábrica, esta es la manera.



En cualquier caso, si tienes dudas sobre si desinstalar o no una aplicación, siempre es mejor no hacerlo. Es posible que el remedio sea peor que la enfermedad y dejes tu celular inestable.