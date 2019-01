PDC y CC: La democracia está mortalmente amenazada







16/01/2019 - 07:53:55

El Diario.- El candidato del PDC, Jaime Paz, cree que no existe la posibilidad de hacer unidad contra el MAS y que es mejor asistir a las elecciones solos. En tanto Carlos Mesa afirmó que esperan la propuesta de Conade.



“La democracia está mortalmente amenazada”, coincidieron los candidatos a la Presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Jaime Paz y Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa quienes, por separado recordaron a los caídos de la masacre de la calle Harrington en 1980 cuando militantes del MIR fueron asesinados por paramilitares de la dictadura de Luis García Meza.



Este hecho histórico fue recordado ayer, primero por Jaime Paz Zamora, en el Cementerio General de la ciudad de La Paz, donde están enterrados los restos de los mártires de la democracia, a ellos se dirigió evocando a los bolivianos que la democracia está amenazada.



“Todos saben que sin democracia no hay país y todo eso se sembró con la sangre (de los mártires), por eso hoy día y en este momento en que la democracia conquistada, está involucionando, está mortalmente amenazada está absolutamente desvirtuada pero además con una mala fe, queriéndonos llevar por un camino no democrático”, dijo Paz Zamora.



ENCUENTRO CC



En otro lugar de la ciudad paceña, se llevó a cabo el primer encuentro de la alianza CC conformada por el FRI, Sol.bo y algunas plataformas ciudadanas



El candidato de la alianza y expresidente Carlos Mesa, al inaugurar el primer encuentro de la cúpula política, señaló que coincide este evento con un día emblemático y triste, recordó, también, el asesinato de ocho mártires por una dictadura brutal como fue la del General Luis García Meza.



“Quiero subrayar que este encuentro ha coincidido con una fecha emblemática para la democracia, este 15 de enero, recordamos un momento dramático y brutal que vivió la democracia boliviana atrapada por el autoritarismo y dictadura militar en 1980 de García Meza”, señaló Carlos Mesa.



Esta coincidencia histórica generó, dijo Mesa, tres referentes que serán la base fundamental de la construcción de una propuesta que sustentará la democracia y que llevará a Comunidad Ciudadana a establecer lazos con os ciudadanos que cada día son más para respaldar y sostener una transformación.