Inscripción: padres identifican 8 abusos en colegios privados







16/01/2019 - 07:52:27

Página Siete.- El presidente de los padres de familia de colegios privados, José Antonio Pereira, informó que se identificó al menos ocho irregularidades en estos establecimientos educativos durante el proceso de inscripción escolar de esta gestión. Ante esa situación, el dirigente dijo que enviaron ayer una carta al primer mandatario Evo Morales solicitando la fiscalización de estos establecimientos.



“Enviamos esta carta ante la inatención de las autoridades de Educación. Esperemos que el Presidente ordene la investigación en estos casos”, afirmó ayer Pereira.



En la carta se “pide la intervención” a algunos colegios particulares que bajo el falso rótulo de educadores, se convirtieron en verdaderos “mercaderes de la educación”.



En la misiva también se indica que en varias ocasiones y de forma reiterada se denunciaron esos abusos a diferentes instituciones como el Ministerio de Educación, la Dirección Departamental de Educación y la Defensoría del Pueblo, entre otros, pero lamentablemente no se tuvo respuesta.



Explicó que entre los ocho abusos están: cobros irregulares de más de 10 mensualidades, pagos por reservas de plazas de inscripción que en muchos casos superan los 1.000 dólares, la cancelación de los aportes voluntarios, la compra de uniformes y accesorios con precios altos.



A la lista de quejas se suman cobros de sumas exorbitantes para reposición y mantenimiento de aulas y mobiliarios, pagos excesivos por actividades extracurriculares, discriminación y racismo por la condición social y evasión de impuestos al no emitir facturas por cobros irregulares o los aportes voluntarios.



En este último caso, la denuncia fue corroborada por una madre de familia, quien el pasado lunes participó en el sorteo de cupos en el colegio San Calixto, donde le indicaron que debe pagar 2.500 bolivianos por el aporte voluntario. “Por no dejar a mi hijo sin escuela yo pagué los 2.500, pero me indicaron que por ese monto no podía recibir factura porque es un aporte voluntario”, recalcó.



Aseguró que para ella este monto es medio sueldo del que percibe. Dijo que no puede denunciar públicamente su molestia porque teme que saquen a su hijo. Comentó que en el establecimiento se indicó que a partir de este año ese aporte subió, ya que el año pasado era sólo 2.000 bolivianos.



Pereira acompañó esa carta con videos para corroborar las irregularidades en el proceso de inscripción de este año.



De acuerdo con la Resolución 001/ 2019, las unidades educativas privadas no deben cobrar más de 10 mensualidades y está prohibido el aporte voluntario.



Este medio intentó contactarse con la presidenta de la Asociación de Colegios Privados (Andecop), Isabel Sotez, para conocer su versión sobre las denuncias, pero su celular estaba desactivado.