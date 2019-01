No puede ser que les tapen la boca a los periodistas





16/01/2019 - 07:49:47

Página Siete.- La secretaria ejecutiva de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Martha Yujra, afirma que los periodistas necesitan el apoyo del “pueblo boliviano”, puesto que ni siquiera la COB los respalda.



El 8 de enero, la COR alteña emitió un comunicado en el que en uno de sus puntos rechazó el “amedrentamiento” contra Raúl Peñaranda y otros periodistas.



“Rechazamos y decimos basta a los atropellos del régimen dictatorial camuflado con la cultura del miedo masista de persecución y amedrentamiento sistemático de los periodistas Amalia Pando, John Arandia, Andrés Gómez y Raúl Peñaranda y otros”, se lee en la resolución que emitieron.



Yujra reafirmó el reciente pronunciamiento que publicó ese organismo. “No puede ser que les tapen la boca a los periodistas”, manifestó.



Desde el lunes, la dirigente está en huelga de hambre en defensa del 21F, en el piquete de la plaza Abaroa.



¿La libertad de expresión en Bolivia goza de buena salud?



Hay persecución y amedrentamiento sistemático contra los periodistas.



La COR rechazó el amedrentamiento a periodistas. ¿Cómo nació la idea para pronunciarse de esa forma?



Los periodistas necesitan el apoyo del pueblo boliviano. Ni siquiera la Central Obrera Boliviana (COB) está respaldando a los trabajadores periodistas, quienes lo requieren, porque ellos, día a día, nos informan de los problemas que suceden en nuestro país. No puede ser que les tapen la boca. Es por eso que nosotros nos estamos pronunciando.



¿Se anunció un proceso por la vía penal al periodista Raúl Peñaranda, pese a que está vigente la Ley de Imprenta. ¿Qué opinión tiene al respecto?



En el caso del compañero Raúl Peñaranda, quien era director de Página Siete y ahora es director de Brújula Digital, por el solo hecho de haber informado una nota -y ha informado la verdad- han anunciado un proceso penal en su contra.



Y es que los periodistas no tienen una libre expresión y esa acción que hace este Gobierno es mala. Por esa razón, los dirigentes, las bases de la COR hemos decidido apoyar moralmente con un estado de emergencia.



¿Qué buscan con la resolución que emitieron?



Quisiéramos saber la situación de cada periodista perseguido por este Gobierno, incluso de sus familias. Enterarnos bien lo que están pasando, lo que están sufriendo a causa de este Gobierno y así nosotros podamos defender, tal vez, con una marcha.



Nos gustaría reunirnos con el compañero Raúl Peñaranda, para conocer a fondo el problema por el que atraviesa con el anuncio del proceso penal. Así nosotros también pronunciarnos con conferencias de prensa, para que estos abusos no sucedan con el compañero Raúl Peñaranda ni con otros periodistas.