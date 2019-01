Campesinos piden 50% de gabinete indígena







El Deber.- Los dirigentes afines al Movimiento al Socialismo (MAS), afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos representantes de las 20 provincias del departamento de La Paz, reunidos en un ampliado que se realizó ayer en el auditorio de Radio San Gabriel en El Alto, pidieron al presidente Evo Morales que la mitad del gabinete que renovará el 23 de febrero esté conformado por campesinos e indígenas y sugirieron censurar a 14 dignatarios porque ni acudieron ni se excusaron de asistir a la convocatoria del sector, remitida con una semana de anticipación y que tenía como objetivo escuchar su informe y evaluarlos.



EL DEBER habló al menos con diez dirigentes, y todos coincidieron en estos dos puntos. Sin embargo, la resolución que se emitió más tarde simplemente reprendió la inasistencia de los ministros y no tocó el pedido con relación al gabinete ministerial.



Álvaro Mollinedo Katari, secretario ejecutivo de la provincia Murillo, señaló que dentro del gabinete hay diferentes corrientes ideológicas. “Vemos con preocupación que la presencia de la corriente indigenista ha perdido fuerza, pese a que nosotros somos la esencia de este Gobierno. Nos hemos propuesto por ello recuperar ese espacio”.



Por ese motivo, propuso que por lo menos la mitad del gabinete sea indígena. “Diez de la parte indígena y otros 10 de los hermanos k’aras que nos acompañan”.



Gonzalo Quenallata Cori, ejecutivo provincial de la provincia Camacho, expresó una opinión similar. Aseguró que “esos ministros k’aras ni siquiera saben hablar aimara, nosotros tenemos hermanos preparados en las 20 provincias, que pueden ser ministros”.



Heriberto Flores, quechua parlante de la provincia Muñecas, aseguró que “dentro de los ministerios hay incluso autoridades que formaron parte de gobiernos neoliberales. Eso se debe revertir. Apoyamos el proceso, pero no estamos de acuerdo con esto”, dijo.



El excanciller David Choquehuanca lideró la corriente indigenista dentro del Gobierno. Ayer estuvo en la reunión. Muchos de los dirigentes lo saludaron y al menos cuatro de los entrevistados pidieron que retorne. Choquehuanca se excusó de responder a este medio, y se supo que el propio presidente Evo Morales le pidió que asista para recoger las sugerencias.



El coordinador del programa tomó la asistencia de los ministros. Solamente el de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, dijo “presente”. Los titulares de la Presidencia, Hidrocarburos, Energía, Salud y la Cancillería enviaron emisarios que justificaron su ausencia. 14 dignatarios simplemente estuvieron ausentes, lo que enfureció a los dirigentes.



Jaime Pablo Terrazas, ejecutivo de la provincia Gualberto Villarroel, y todos los entrevistados coincidieron en que si no quieren coordinar, “deben irse”, para que otros ocupen sus puestos.