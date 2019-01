Óscar Ortiz divide aguas en visita a El Alto







16/01/2019 - 07:47:19

Correo del Sur.- La presencia de los candidatos de "Bolivia dice No", Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, provocó altercados verbales y gritos entre seguidores del MAS y la oposición, ayer en El Alto.



Los opositores estuvieron en la Alcaldía Quemada, donde pretendían dar declaraciones a los medios de comunicación, sin embargo, apareció un grupo de oficialistas con una pancarta rechazando su presencia.



Los oficialistas les exigían que salieran del lugar, mientras que los seguidores de Ortiz les respondían que respeten el voto.



En el lugar estuvo el concejal del MAS, Juanito Angulo, quien aseveró que el pueblo organizado rechaza a los opositores, a quienes acusó de llegar a El Alto con mentiras y desinformación.



Ortiz señaló que esos actos demuestran la inseguridad del oficialismo. “Si el MAS estuviera tan seguro del apoyo de la gente, no buscaría amedrentar, no pretendería prohibir que quienes pensamos distinto lleguemos a los lugares donde antes era mayoría”, manifestó.



Rodríguez señaló que en El Alto se darán cuenta que el camino correcto no es eternizar a una persona en el poder.