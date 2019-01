Médicos dan plazo al Gobierno de 48 horas para responder sus demandas por el SUS







16/01/2019 - 07:44:20

La Razón.- El Colegio Médico de Bolivia rechazó la respuesta del Gobierno sobre la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y advirtió que si en 48 horas no son atendidas sus demandas como mayor presupuesto para la iniciativa de salud el sector asumirá nuevas medidas de presión.



El presidente del ente colegiado Erwin Viruez informó en una conferencia de prensa sobre la determinación tomada en las últimas horas luego de haber recibido y evaluado en una reunión del sector la respuesta enviada por el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, sobre el SUS.



Para los galenos la respuesta “expresa una vez más la falta de compromiso para con la población en su anhelo de contar con un SUS real y sostenible" porque no refleja la voluntad de incrementar el presupuesto para la iniciativa social.



Rocabado anticipó ayer lunes reparos sobre la apertura de los galenos a la explicación brindada cuando se sobrepone el interés gremial. “Esperamos que las respuestas que se han generado sean las que a ellos, la verdad, les permita absolver las dudas en la implementación del SUS pero nosotros tenemos ciertas dudas porque en la medida que interpongamos intereses de gremio sobre los intereses del pueblo se complica mucha la situación”, sostuvo.



Actualmente fueron dispuestos $us 200 millones para universalizar la atención y tratamiento en el servicio público, con la disposición incluso de incrementar el presupuesto en $us 1.000 millones en la medida que se los requiera. Según el ente colegiado se necesitan $us 1.200 millones y advierten que no hay condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos para su vigencia.



No obstante está en curso el registro de beneficiarios al Sistema con la idea de que entre en plena vigencia a partir de marzo. Para el Ejecutivo están dadas las condiciones para arrancar con la medida social que beneficiará a todos quienes no gozan de un seguro.



El Colegio Médico demanda la "socialización clara, especifica y el posterior consenso del proyecto de Ley del SUS con los sectores involucrados", "gestiones reales ante las instancias que corresponda a fin de crear la inducción del sector público de salud a la Ley General del Trabajo", y el "respeto pleno a los puntos de consenso acordados el 7 de enero entre los profesionales de salud y el Ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, los mismos deberán ser incluidos en el proyecto del SUS".



Además rechazaron el recurso de Acción Popular que instruye a las autoridades nacionales, departamentales y municipales de La Paz garantizar los servicios de salud e iniciar procesos legales contra quienes lo interrumpan.



Viruez señaló que en la reunión se determinó dar un plazo de 48 horas al Gobierno para que responda de forma "clara y positiva" a sus demandas porque de lo contrario se avecinan nuevas medidas de presión.



A fines de 2018 cumplieron dos paros de 48 horas y amenazaron con uno indefinido.