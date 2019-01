Corrupción policial, discursos no la erradicarán





16/01/2019 - 07:43:13

El Día.- Para nadie es novedad que la corrupción es un mal que se apoderó de varias instituciones y la Policía no ha sido la excepción. Cada año se conocen más casos en los que efectivos policiales se hallan involucrados, lo que lleva a pensar a la población que es un problema institucional.



Una serie de acusaciones. Acusaciones de narcotráfico, contrabando, tráfico de influencias, entre otros, han pesado sobre varios jefes policiales, muchos de los cuales han sabido "mover sus fichas" para evadir la responsabilidad, mientras el gobierno mantiene a rajatabla su intención de implementar "profundas reformas" al interior de la Policía, aunque eso no pasa de los discursos cada vez que salen a la luz nuevos casos de corrupción.



La corrupción siempre estuvo presente. El más reciente fue el caso de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2019 a la Academia Nacional de Policías (Anapol), en el que ha momento se halla implicado un teniente de Policía, que generó la indignación del propio presidente Evo Morales, que ordenó la anulación de los exámenes que se tomaron para el ingreso a esta institución.



Desde la perspectiva del mayor de Policía, David Vargas, y el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, esta situación tampoco tiende a ser diferente en el futuro. Es más, coinciden en que la corrupción es un problema que siempre estuvo presente en filas de la entidad del orden y que con simples discursos nunca se erradicará.



Selección de jefes policiales. El mayor de Policía, David Vargas, es quizá uno de los personajes más recordados de las sangrientas jornadas de febrero de 2003, ya que encabezó el motín policial en contra del denominado "impuestazo" (impuesto a salarios elevados) y que terminó con un enfrentamiento con el Ejército.



Este liderazgo generó su salida de la institución verde olivo, al que defiende cuando se habla de corrupción, puesto que asegura que "por algunas manzanas podridas no se puede botar toda la canasta".



"No es justo decir que la Policía sea la única institución corrupta, es más, ni siquiera la Policía en sí misma es corrupta. Es claro que algunos miembros de esta institución hayan entrado en ese círculo de la corrupción y es importante identificarlos y castigarlos", manifestó en entrevista con ANF.



Encubrimiento. Vargas lamentó que no haya una estadística pública sobre la cantidad de casos de corrupción en los que se hallan implicados efectivos del orden, aunque dijo que es posible hacer un análisis cualitativo de lo que significa este mal dentro de las filas de la Policía durante la época republicana y del Estado Plurinacional.



"Lo que puedo decir es que los oficiales policiales se encubren y protegen a partir del nombramiento del mando institucional que no tiene los méritos suficientes para ocupar el cargo", refirió.