Las tasas de interés para vivienda social no se moverán





16/01/2019 - 07:37:23

Página Siete.- El ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró ayer que las tasas de interés para los créditos de vivienda social en la banca no se moverán por el momento.



“Lo que dice el Decreto Supremo 1842, de 18 de diciembre de 2013 es dar cinco años para que los bancos se adapten o lleguen al 60% de su cartera dedicada a los créditos de vivienda de interés social y productivo. En ningún momento dice el decreto que las tasas estipuladas en la norma tienen una vigencia de cinco años”, explicó Guillén.



La pasada semana, el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, expresó que después de haber superado la meta de cartera productiva y de vivienda social fijada por ley, se espera que este año se levanten los cupos de préstamos a estos sectores y las tasas de interés fijas reguladas por ley.



“Cumplidos los niveles de cartera exigidos, se espera que se incentive la sana competencia, levantando las restricciones de tasas y cupos de cartera. Así se permitiría ampliar la atención a otros sectores rezagados en la atención crediticia, que también contribuyen al crecimiento económico”, precisó Villalobos.



La Ley 393 y sus reglamentos señalan que las tasas de crédito de vivienda social fueron fijadas en 5,5%, 6% y 6,5% como máximo, según el valor del inmueble.



Guillén indicó que el Ministerio de Economía realiza un análisis permanente de la coyuntura económica y las tasas de interés, y que de acuerdo con eso se toman decisiones al respecto.



“Nosotros, a base de la coyuntura económica, hacemos un análisis constante y por ahora las tasas no se van a mover”, dijo.