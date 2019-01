Informe establece que 362 empresas del Estado fueron privatizadas y capitalizadas







16/01/2019 - 07:29:51

La Razón.- Entre 1985 y 2005 fueron privatizadas y capitalizadas 362 empresas del Estado, en un proceso que de acuerdo a una investigación legislativa ocasionó daños que ascienden en la actualidad a $us 21.000 millones.



Una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional realizó la investigación que empezó a exponerse este martes en el plenario legislativo con la revelación de una serie de datos que involucran a siete periodos de gobierno.



De 362 empresas nacionales y departamentales enajenadas, 205 fueron capitalizadas, 102 privatizadas y 55 tuvieron dificultad para continuar operando o fueron transferidas.



“Es una investigación de un periodo que tuvo su efecto y tiene todavía su efecto en la vida nacional”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, senador Rubén Medinaceli.



La exposición del informe –que contiene más de 2.600 hojas agrupadas en tres tomos– se hará en tres jornadas. Este martes se empezó detallando todo lo que involucró la privatización de las empresas estatales y departamentales, mientras que este miércoles se informará de las empresas capitalizadas y el jueves se hará un repaso de los resultados de todo el proceso de enajenación.



Entre las empresas estratégicas que pasaron a privados están Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Metalúrgica Vinto.



Comisión del Legislativo: Las privatizaciones causaron daño por $us 21.000 millones



El daño económico por la privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985-2005 fue cifrada en al menos $us 21.000 millones al cambio actual.



La investigación abarcó las gestiones de Víctor Paz (1985-1989), Jaime Paz (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer (1997-2001), Jorge Quiroga (2001-2002), segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) y el de Carlos Mesa (2003-2005).



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó que el país vivió jornadas de constantes movilizaciones en el pasado en contra de la privatización y capitalización.



“Ese fue un periodo neoliberal, para algunos jóvenes es necesario explicitar qué significa eso: en esa época, el Estado tenía un montón de empresas públicas que hoy ya no las tenemos porque hubieron 20 años de gobiernos que decidieron regalar nuestras empresas estatales con las cuales se apoyaba al productor”, afirmó.