Más de 3 mil hectáreas de cultivos afectados en ocho municipios del departamento







16/01/2019 - 07:29:17

El Día.- En Santa Cruz suman a ocho los municipios afectados por las lluvias que desde hace semanas se registran en el departamento. Estos problemas climáticos están golpeando duramente al agro en estas regiones, toda vez que ya son alrededor de 3.705 hectáreas de cultivos de maíz, sorgo, maní, entre otros que ya se encuentran perjudicados, según el informe de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).



Paró la lluvia, pero continúa la emergencia. Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, indicó que pese a que en estos días la lluvia ha cesado, la emergencia continúa, toda vez que hay muchas familias afectadas y necesitan ayuda. "Continúa la emergencia en ocho municipios que han sido afectados severamente con el tema de agua, está el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) y también Defensa Civil dando la asistencia a los damnificados ayudando con vituallas y maquinaria", informó en una conferencia de prensa.



Detalló que entre los municipios afectados está Cuevo, Lagunillas, La Guardia, Okinawa, Yapacaní, Cabezas, San Julián y Pampa Grande, de los cuales, los tres primeros se declararon como zona de desastre. "Seguimos en alerta porque en cualquier momento llueve y debemos prevenir, sobre todo en las zonas bajas donde la gente debe ser evacuada a los lugares altos y no tener problema por la inundación.", agregó.



Por otro lado, Vallejos, dijo que son alrededor de 2.700 familias las afectadas.



Continúan las evaluaciones a las afectaciones. Hasta el momento se han registrado más de 3 mil hectáreas de cultivos afectados; sin embargo, la evaluación técnica continúa por parte de los municipios y Defensa Civil, por lo que la afectación podría ser mayor. "Los cultivos más afectados sobre todo son de maíz, maní, sorgo y frejol", detalló Vallejos.



En El Torno arreglan los caminos. Por su parte Gerardo Paniagua, alcalde del municipio de El Torno, indicó que las lluvias dejaron en mal estado a todos los caminos de las comunidades, por lo que están en un proceso de reparación para que los pobladores puedan sacar sus productos. Asimismo indicó que la gente del mercado fue la más afectada en pequeña escala con la pérdida de algunos productos de sus tiendas. "La lluvia nos ha fregado completamente los caminos de todas las comunidades, estamos reparando los daños y poder sacar los productos para que la gente no tenga que sufrir alguna alteración de costos", explicó Paniagua.



Tres departamentos son los más afectados. Por su parte el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, en su informe brindado en la ciudad de La Paz, indicó que los departamentos más afectados por las lluvias, son Santa Cruz, Potosí y Tarija. "Tememos que lo peor no ha pasado, (porque) hay un fuerte caudal de agua que está bajando hacia el Beni, que estimamos va llegar en unos 10 días más y bueno estamos en apronte para atender cualquier eventualidad que dé en los próximos días", dijo Zabaleta.



Al momento, se desplegó a personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) para realizar las labores humanitarias, evacuaciones, distribuir vituallas y alimentos a los afectados. Además, se usa maquinaria pesada para encausar los ríos que se desbordaron o poner defensivos para las próximas lluvias. "El presupuesto que estamos utilizando (para estas labores) es el presupuesto del Ministerio de Defensa, por ahora. Si en algún momento hay más caudal de ríos, hay más lluvias y varios municipios (más) se declaran en desastre, evaluaremos la necesidad de (pedir) un presupuesto adicional", indicó la autoridad del Ejecutivo.



Reconstruirán el cauce de río en Cochabamba. El secretario departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, informó que se invertirán 11 millones de bolivianos para la reconstrucción del sector del cauce principal del río Taquiña, del municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, que fue destruido por un aluvión en febrero del año pasado. Según Muñoz, ese presupuesto será provisto por el Gobierno nacional, la Gobernación de Cochabamba y la Alcaldía de Tiquipaya. Anunció que ese proyecto será ejecutado en base a un estudio culminado hace algunos meses y entregado al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que solicitó algunas correcciones que están en resolución.



Agregó que la Gobernación de Cochabamba encarará esa obra una vez que dos disipadores de energía terminaron de ser construidos en el río Taquiña, con una inversión de 2,5 millones de bolivianos para reducir la fuerza del cauce de ese afluente, en caso de lluvias.



"Estas estructuras están cumpliendo el rol que habíamos previsto, están haciendo contención tanto de sedimento, como de la energía del agua", destacó.



Aclaró que la Gobernación de Cochabamba continúa, además, con la instalación de un sistema de monitoreo en el cauce del río Taquiña, que tiene un componente informático y una estación meteorológica instalados.



"Sin embargo, en la estación hidrométrica, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas ha debido rescindir contrato. Entonces, se va a volver a reiniciar (el proceso de contratación)", añadió. La autoridad dijo que la Gobernación de Cochabamba reiterará a la Alcaldía de Tiquipaya su desacuerdo con las nuevas franjas de seguridad, aprobadas para el cauce del río Taquiña.