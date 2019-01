Villegas planea el primer microciclo para Carnaval







16/01/2019 - 07:08:49

Los tiempos.- Un día después de que fuera nombrado como nuevo técnico de la selección nacional, Eduardo Villegas Cámara ya empezó a planificar su trabajo de cara a La Copa América y las Eliminatorias Qatar 2022.



“Quisiéramos tener la mayor cantidad de tiempo posible para trabajar y entrenar con los muchachos, pero el calendario de la División Profesional está muy apretado, aunque siempre se puede encontrar un espacio”, aseguró Villegas.



Revisando el fixture del torneo Apertura, el nuevo cuerpo técnico de la Verde encontró un espacio en carnavales (primera semana de marzo) para poder realizar el primer microciclo con la Verde.

Boletín de noticias

Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.

Suscríbase ahora



“Encontramos un espacio en Carnaval y es ahí donde la selección debería trabajar. Cuatro días, realmente sería espectacular”, manifestó el estratega cochabambino, que finalmente cumple su sueño de estar al mando de la selección nacional, de forma oficial y no interinamente.



Si se concreta este primer microciclo, Villegas cree que convocará sólo a jugadores nacionales.



“Este periodo sería sólo para el entorno nacional, porque en estos microciclos están contemplados sólo los jugadores que están en Bolivia; si fuera fecha FIFA, por supuesto que requeriría a los futbolistas que están fuera del país”, comentó el entrenador.



En cuanto a la cantidad de jugadores que podrían ser convocados para el primer ensayo, dijo que para esta primera convocatoria no tiene aún el dato exacto de cuántos jugadores podría llamar. “Dependerá del tiempo que tengamos”, expresó.



Villegas confirmó que su cuerpo técnico estará conformado por cinco personas: Eduardo Villegas, seleccionador; Óscar Villegas, que será el segundo entrenador; Jaime Jemio, asistente técnico; Jaime Jiménez, preparador físico, y Roberto Ariñez, preparador de arqueros.



El cochabambino explicó que su cuerpo técnico realizará un seguimiento a todos los jugadores después de los microciclos.



“Haremos un seguimiento para ver cómo están los jugadores; después, tal vez veamos la posibilidad de solicitar algunos informes a los cuerpos técnicos de los clubes”, explicó Villegas.



De momento, el objetivo más cercano es el amistoso con Japón, en marzo, aunque aún no tiene lugar, fecha ni hora definida.



En cuanto al fortín de la Verde para los microciclos, Villegas explicó que para las Eliminatorias la sede del trabajo sin lugar a dudas será La Paz, por “el tema de adaptación”, con el objetivo de hacerse fuertes en el Hernando Siles, pero para los partidos de visitantes, pretende que el equipo nacional entrene no sólo en el eje central, sino en todo el país.



“Para ir a los partidos de visitante, lo vamos a hacer en Santa Cruz y Cochabamba como se hace siempre. Aunque, la verdad, a mí me gustaría hacer algunos microciclos en otras ciudades para integrar un poco más al país futbolero, para que la gente se involucre más con la selección boliviana”, explicó.



Entre las ciudades que podría visitar la selección nacional, el DT Villegas nombró a Oruro, Sucre, Tarija e incluso Trinidad, que hace mucho tiempo no tiene otra vez equipo en la División Profesional.







VIZUETE NO SE MUEVE DE LAS MENORES



Tanto César Salinas, presidente de la FBF, como Eduardo Villegas, nuevo técnico de la selección, coincidieron con señalar que el estratega Sixto Vizuete no se moverá del mando de las menores.



“Eso no nos corresponde a nosotros, lo que tenemos que decir es que hay un profesional trabajando y que vamos a respetarlo”, dijo Villegas. “Vizuete es tema aparte, él tiene contrato y su trabajo es positivo, no tenemos que decir nada que ponga en duda su permanencia”, dijo Salinas.







HOY DEFINIRÁN LOS DETALLES DEL CONTRATO



REDACCIÓN CENTRAL



Hoy en La Paz se reunirán Eduardo Villegas, el nuevo técnico de la selección nacional, y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, para definir los términos del contrato que los unirá.



“Lo ideal sería firmar con cuatro años para mantener el proceso. Tiene que ser un periodo a largo plazo”, sostuvo Villegas sobre el tiempo que debería durar el vínculo.



Al respecto, Salinas sostuvo que “lo ideal es que sea por cuatro años, pero también los resultados mandan, así que eso vamos a tener que compatibilizarlo con Eduardo (Villegas) y ver objetivo por rendimiento”.



Salinas confirmó que hoy se reunirán con Villegas, aunque señaló que la firma del contrato podría llevarse a cabo en los próximo días y no necesariamente hoy.



“La firma de contrato aún llevará unos días. Mañana (por hoy) vamos a tener una reunión, trataremos de cerrar el tema contractual, ya después se tiene que ver qué día se rubrica el documento, pero de entrada Eduardo Villegas es el técnico de la selección”, aseguró Salinas.



Es posible que hoy Villegas también presente parte del plan de trabajo que tiene para la Verde.



Villegas fue anunciado como técnico de la selección nacional el lunes por la tarde. Hoy sostendrá la primera reunión con Salinas.