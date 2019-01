Venezuela: Asamblea Nacional aprobó Ley de Amnistía para los civiles y militares que ayuden a restablecer la democracia







15/01/2019 - 21:02:46

El Nacional.- La Asamblea Nacional aprobó este martes una Ley de Amnistía para los civiles y militares que contribuyan a la defensa de la Constitución de la República.



"Es deber de la Asamblea Nacional legislar para que los civiles y militares que colaboren en el restablecimiento del orden democrático en Venezuela gocen de Amnistía y de las garantías fundamentales para la reinserción en la vida democrática del país", reza el documento.



Juan Guaidó, presidente del Parlamento indicó que el decreto de Amnistía será distribuido por todas las unidades y todos los cuarteles militares del país.



Este martes la AN también aprobó por mayoría un acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República y la aplicación de la Constitución para restablecer su vigencia.



En el primero de sus 6 artículos, la herramienta legal decreta la "amnistía" para todos aquellos que "contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350" de la Carta Magna venezolana.



De igual forma, la ley decreta el "reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática" de los funcionarios de las fuerzas de seguridad que presten ese servicio a la nación como un "deber" del Parlamento.



Recuerda también el decreto ley que "todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento" de la efectiva vigencia de la Constitución, que según la Cámara no se cumple.



Durante la discusión del texto, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, extendió un reconocimiento a todas las víctimas que, aseguró, ha dejado la represión en los 20 años de Gobierno chavista.



En ese sentido, pidió a los funcionarios de seguridad "un voto de confianza", asegurando que la amnistía y garantías serán para todos los que "sí quieren ser protegidos por el imperio de la ley", y que nadie pretende "torcer brazos", sino "estrechar manos".



El acuerdo, que según Guaidó será distribuido "por todas las unidades y todos los cuarteles militares" de Venezuela, se decreta en medio del nuevo episodio de tensión política, luego de la jura de Maduro para un nuevo mandato cuya legitimidad la oposición no reconoce.



Esta misma jornada, el Legislativo acordó "declarar formalmente la usurpación de la Presidencia" por parte de Maduro y, por lo tanto, "asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto" del líder chavista, así como repudiar por "nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo".